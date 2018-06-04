«Юлаевец» Григорий Панин пробежал марафон в Калифорнии

В Калифорнии хоккеист уфимского клуба «Салават Юлаев» 32-летний Григорий Панин впервые в жизни покорил Rock 'n' Roll San Diego Marathon. Защитник преодолел традиционное расстояние в 42 км.

«Было, конечно, нелегко, но, слава Богу, добежал. Мой результат 3:29:27», — написал в своем Instagram Григорий Панин.

Тем временем хоккеисты «Салавата Юлаева» находятся в летнем отпуске. А клуб накануне провел традиционный спортивный праздник для болельщиков «Мое зеленое лето», в котором приняли участие представители молодежного «Толпара», женской хоккейной «Агидели» и даже баскетболисты из БК «Уфимец».

