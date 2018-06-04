В Уфе прошел традиционный спортивный фестиваль «Мое зеленое лето»

В Уфе прошел традиционный спортивный праздник-фестиваль «Мое зеленое лето». ХК «Салават Юлаев» и партнеры команды приготовили для всех гостей много развлекательных и игровых зон.

В настольный хоккей сыграл хоккеист уфимского «Толпара» Юрий Грошев.

Новоиспеченные чемпионки женской хоккейной лиги из «Агидели» Дарья Мартынюкова, Екатерина Ананьина, Алена Зубкова, Полина Мордасова и Мария Тюганкина фотографировались с болельщиками и раздавали автографы. У каждого желающего была возможность прикоснуться к главному трофею ЖХЛ.

Звание чемпиона в турнире по мини-футболу выиграл «Автоград» из Набережных Челнов, который в финале со счетом 2:1 переиграл «СКСМ» — команду фан-сектора «Салавата Юлаева». Третье место досталось прошлогоднему победителю, команде «Рудный Градъ» из Сибая.

Одним из гостей фестиваля оказался бывший капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко.