В Перми разыграют Всероссийский кубок регионов по американскому футболу

Кубок регионов чемпионата России по американскому футболу пройдет в Перми 4 и 5 августа. Такое решение было принято на рабочем совещании по вопросам развития американского футбола в Прикамье.

В играх примут участие две сильнейшие команды дивизиона «Урал», а также четвертая и пятая команда дивизиона «Центр». Победитель турнира отправится в полуфинал чемпионата России, сообщили в пресс-службе спортивной федерации Пермского края по американскому футболу.

Напомним, в прошлом году Кубок регионов проходил в Ростове. Команда из Перми «Стальные тигры» взяли трофей, завоевав звание лучшей региональной команды страны.