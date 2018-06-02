Google прекратит работу с Пентагоном по улучшению беспилотников – СМИ

Компания Google не будет продлевать контракт с Минобороны США по программе Maven, которая анализирует снимки со всех беспилотникв военного ведомства и распознает на этих изображениях людей.



Контракт стал поводом для недовольства и увольнения сотрудников компании. Они выступили против внедрения технологий искусственного интеллекта в военной области, заявив, что компания «не должна заниматься военным бизнесом».

Компания продолжит выполнять контракт по проекту Maven до его истечения в марте 2019 года, но продлевать не будет, передает Gizmodoсо ссылкой на руководителя облачных сервисов компании Дайан Грин.

Кроме того, на следующей неделе Google обнародует новые этические принципы работы с искусственным интеллектом.

Напомним, в апреле 2018 года почти четыре тысячи сотрудников обратились к руководству Google с открытым письмом, в котором призвали отказаться от сотрудничества с Минобороны США.