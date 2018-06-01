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Стало известно расписание традиционного хоккейного Кубка Республики Башкортостан

08:38, 01.06.2018

Стало известно расписание игр традиционного Кубка Республики Башкортостан по хоккею. В этом году предсезонный турнир пройдет с 25 по 28 августа на «Уфа-Арене».

В нем примут участие, помимо хозяев из «Салавата Юлаева», ХК «Барыс» (Астана), нижнекамский «Нефтехимик» и екатеринбургский «Автомобилист».

Начались онлайн-продажи билетов на Кубок Республики Башкортостан, сообщает официальный сайт «Салавата Юлаева».

Расписание турнира выглядит следующим образом (время — уфимское):

25 августа
13.00 «Нефтехимик» — «Барыс»,
17.00 «Салават Юлаев» — «Автомобилист»;

26 августа
15.00 «Автомобилист» — «Барыс»,
19.00 «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»;

28 августа
15.00 «Автомобилист» — «Нефтехимик»,
19.00 «Салават Юлаев» — «Барыс».

СпортХоккей Башкортостан
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