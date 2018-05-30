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«Ак Барс» празднует третье чемпионство в «Пирамиде»

19:48, 30.05.2018
«Ак Барс» празднует третье чемпионство в «Пирамиде»
Фото: ak-bars.ru

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» празднует завоевание третьего в истории клуба Кубка Гагарина в КРК «Пирамида». На вечеринку приехали резиденты «Камеди клаб».

Совместную фотографию с командой с торжественного приема в своем Instagram выложил президент Татарстана Рустам Минниханов.

После встречи с президентом хоккеисты отправились на празднование в «Пирамиду». Туда для выступления из Москвы также приехала ведущая «Матч ТВ» Дарья Миронова.

«У природы нет плохой погоды. Празднуем чемпионство», — написала в Instagram ведущая.

Ранее команда отменила праздничные мероприятия для болельщиков на площади Тысячелетия из-за последствий урагана.

СпортХоккей Татарстан
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