Danone и PepsiCo не заинтересованы в приходе на молочный рынок Удмуртии

Представители компаний Danone и PepsiCo не подтвердили сообщения о планах прийти на молочный рынок Удмуртии. В стране достаточно сырого молока, чтобы закупать его в республике.

В PepsiCo назвали информацию Минсельхоза УР «рыночными слухами», пишет «Коммерсант».

Директор по корпоративным отношениям региона Центр (Волга) ГК «Danone в России» Мария Жаркова прямо сообщила, что компания не заинтересована в приходе на рынок Удмуртии. Danone не планирует покупать или строить предприятия в регионе, а закупать сырое молоко и везти его в Самару, Казань или Саранск нецелесообразно.

Таким образом, говорить о сотрудничестве федерального переработчика и Удмуртии преждевременно.

Ранее власти республики не раз заявляли о планах привлечь Danone и PepsiCo на молочный рынок УР. В марте глава министерства Ольга Абрамова рассказала о начале переговоров с компаниями. В конце мая она заявила, что Danone начнет сотрудничать с властями Удмуртии уже в августе этого года.