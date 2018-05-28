Минсельхоз: Danone может прийти на молочный рынок Удмуртии в августе 2018

Минсельхоз Удмуртии заявил о готовности Danone и PepsiCo прийти на местный рынок молочной переработки. В представительствах компаний не подтверждают заявления региональных властей.



«Наши планы по вхождению Danone на местный рынок никуда не делись. Первый разговор с компанией состоялся в Краснодарском крае на Всероссийском аграрном форуме, тогда мы обсуждали срок — лето. Пока у них есть сложности с тем, что молока достаточно. Ожидаем, что ближе к августу, что-то может быть увидим», — передает «Коммерсант» со ссылкой на министра сельского хозяйства Удмуртии Ольгу Абрамову.

По ее словам, приблизительный срок появления Danone на местном рынке — август 2018 года. При этом в Danone информацию не подтвердили, объяснив отсутствие интереса общим профицитом молока в стране и длинным логистическим плечом от Удмуртии до ближайшего завода компании. В PepsiCo назвали сведения «рыночными слухами».

«О производстве Danone в Удмуртии, если иметь в виду покупку или строительство завода, речи не идет, ибо первоочередная задача компании в Поволжье — реализация запланированных инвестиций на заводах в Самаре, Казани и Саранске», — заявила директор по корпоративным отношениям региона Центр (Волга) ГК «Danone в России» Мария Жаркова.

Ранее Россельхознадзор возбудил административное дело против PepsiCo из-за нарушений именно на молочном рынке.