Скворцова рассказала о мерах для увеличения средней продолжительности жизни россиян до 80 лет

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о мерах, которые ее ведомство будет использовать для повышения средней продолжительности жизни россиян до 80 лет.



По ее мнению, с детского сада должна прививаться культура здорового образа жизни, так как простые меры, которые уводят человека от вредных привычек и корректируют его образ жизни, дают 60% успеха. Кроме того, подчеркнула Скворцова, важным являются персональные скрининги здоровья — диспансеризация и профилактические осмотры, передают «Известия».

Напомним, президент России Владимир Путин подписал 7 мая майский указ. Среди заявленных целей — повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, рост реальных доходов граждан и уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, снижение в два раза уровня бедности.