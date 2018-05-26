Встреча министров обороны России и Японии пройдет во второй половине 2018 года

Третья встреча министров иностранных дел и обороны России и Японии запланирована на вторую половину 2018 года.

«Япония и Россия призваны еще больше углубить взаимоотношения и формировать доверительные отношения в качестве истинных друзей. Давайте еще больше углубим диалог и в области безопасности. Третью встречу в формате «2+2» мы планируем провести во второй половине этого года», — цитирует премьер-министра Японии Синдзо Абэ LIFE.

Напомним, сегодня в рамках визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в РФ было подписано 11 документов.