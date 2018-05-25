Гендиректор НКНХ об олефиновом комплексе: «Начинается настоящая активная работа»

После подписания соглашения о финансировании проекта по строительству олефиного комплекса начнутся работы по его проектированию. Об этом корреспонденту «Реального времени» сообщил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин. Сформирована команда, которая начнет проектирование комплекса, также параллельно будет идти работа по поставке оборудования.

Средства на строительство нового олефинового комплекса мощностью 600 тыс. тонн этилена в год выделят пять немецких банков. Основным кредитором выступит Deutsche Bank, но также деньги предоставят UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg, DZ BANK AG. Долгосрочное кредитное соглашение «Нижнекамскнефтехим» подписал с Deutsche Bank AG сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. Кредитное соглашение рассчитано на 807 млн евро и будет действовать до 2032 года.