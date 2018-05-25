Рустам Минниханов о соглашении НКНХ с «Дойче Банком»: «Это одно из самых ярких событий форума»

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, присутствовавший при подписании «Нижнекамскнефтехимом» долгосрочного кредитного соглашения с Deutsche Bank AG на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что это одно из самых ярких событий форума не только для республики, но и в целом для страны.

«Кредитное соглашение позволит появиться в Нижнекамске крупнейшему производству — олефиновому комплексу на 600 тысяч тонн этилена. Всех вас поздравляю с этим событием. Слова благодарности «Дойче Банку», который выделяет значительную сумму, страховой компании «Ойлер Гермес», руководству правительства Германии, нашим партнерам, которые представляют компанию «Линде» и, самое главное, команде, которая работала в нашей стране — «Нижнекамскнефтехиму». Азат Шаукатович, Альберт Кашафович, вы под четким руководством организовали крупнейший проект в стране», — поблагодарил Рустам Минниханов.

Напомним, долгосрочное кредитное соглашение ПАО «Нижнекамскнефтехим» с Deutsche Bank AG при поддержке экспортно-кредитного агентства Euler Hermes рассчитано на 807 млн евро и будет действовать до 2032 года. Кредиторами выступят пять немецких банков: кроме Deutsche Bank средства предоставят UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg, DZ BANK AG.

Документ подписали генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и главный исполнительный директор Deutsche Bank в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки Ашок Арам в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора ОАО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова.