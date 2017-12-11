Казань в ожидании Нового года: елочные городки «дойдут» до «Салават купере», а каток — до парка «Черное озеро»

Столица Татарстана встретит праздник более 50 елочными городками, арт-объектом из велосипедов и французским театром в парках и скверах

Фото: Максим Платонов

Буквально чуть больше недели осталось до начала череды праздничных мероприятий в Казани в преддверии Нового года. Власти города досугом и предпраздничным настроением горожан озаботились заранее и анонсировали сегодня появление более 50 елочных городков, катка в парке «Черное озеро» и культурную программу в парках и скверах с участием передвижного французского театра. Подробности — в материале «Реального времени».

Ледовый городок как продолжение новогоднего променада

Пока Казань вступает в активную стадию подготовки к Новому году, в мэрии города уже презентуют подготовленный план мероприятий на ближайший месяц. Об этом, начиная от елочных городков и заканчивая новогодними детскими утренниками и благотворительностью, сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии рассказывал начальник Управления культуры Азат Абзалов.

Новогодняя атрибутика появится в Казани во второй половине декабря. Судя по всему, это связано с тем, что 15 декабря только будет объявлен победитель аукциона на выполнение соответствующих работ. Всего жителей города будут радовать более 50 елочных городков, из которых центральный разместится на площади Тысячелетия. Торжественно и официально елка заиграет там всеми цветами 29 декабря. В этот же день при подходящих погодных условиях планируется открыть ледовый городок. По словам Абзалова, в этом году они решили перенести его с площадки у театра кукол «Экият» из-за летнего цветочного фестиваля. Однако правдивым оказалось и второе предположение «Реального времени» — что под Кремлем объект разместили из-за близости места к набережной реки Казанки.

— К тому же размещение ледового городка вблизи Кремлевской набережной продлит праздничный новогодний променад, — отметил начальник Управления культуры.

По словам Абзалова, в этом году ледовый городок решили перенести с площадки у театра кукол «Экият» из-за летнего цветочного фестиваля. Фото kzn.ru



Позже, в беседе с корреспондентом «Реального времени», он высказал свои предположения и по другой загадке, связанной с ледовым городком, — начало его строительства без выбора исполнителя соответствующего заказа, так как итоги тендера будут подведены только 15 декабря. Азат Абзалов сразу уточнил, что конкурс проводило не его ведомство (аукцион объявлен Комитетом по благоустройству Казани), поэтому он может лишь предполагать причины несовпадения бумажных планов и реальных работ.

— Скорее всего, ситуация такая: там, видимо, несколько источников, и есть вещи конструктивно партнерские, а есть вещи, которые связаны со льдом. Скорее всего, это какие-то подготовительные вещи, — предположил собеседник издания, имея в виду уже возведенные конструкции на площади Тысячелетия.

В районах будет весело

В целом по Казани программа обещает быть насыщенной — власти собираются развлекать народ всеми возможными способами. 21 декабря новогодний городок откроется в сквере Татарской государственной филармонии, 22-го — в детском парке «Калейдоскоп» на Сыртлановой. Дальше — больше. 23 декабря откроется новогодняя площадь перед КМПО. Гостям обещают концертную программу, горячий чай с блинами и праздничные конкурсы с играми. 25 декабря площадка откроется также в парке «Крылья Советов», а 26 декабря — в парке «Континент». 26 декабря пройдут праздничные гулянья в Старо-Татарской слободе.

По просьбе жителей «Салават купере» елку установят и в жилом комплексе, причем в день открытия его обитателям устроят праздник с театрализованной программой. Правда, где именно и когда это состоится — пока неизвестно.

В целом по Казани программа обещает быть насыщенной. Фото Олега Тихонова

Другие отдаленные районы и поселки также не остались забытыми. Елочные комплексы откроются в парках «Сосновая роща», Петрова, Адмиралтейской слободе и в жилкомплексах Юдино, Жилплощадка, Красная горка, Левченко, Залесный, а с 22 декабря новогодние мероприятия начнутся в районах — в поселках Кадышево, Сухая река, Борисоглебское, Северный, Мирный, Петровский, Отары и Кукушкино. Про Дербышки Абзалов упомянул отдельно. Микрорайон, который прославился на всю Россию реакцией местных ребят на шутку комика, зажжет свою центральную елку 22 декабря на улице Мира.

Не обойдет стороной праздник и КСК «Казань», где 23 декабря откроется национальная новогодняя деревня «Ханский двор» от «Татспиртпрома». Там можно будет запастись подарками от татарстанских мастеров, насладиться национальной кухней и принять участие в зимнем Сабантуе. Помимо этого, 7 и 13 января на «Ханском дворе» пройдут специальные представления, приуроченные к Рождеству и Старому Новому году.

Тем, кто хочет чего-нибудь новенького и уже ничему не удивляется, стоит добраться в новогодние праздники до арт-инсталляции, которая появится на въезде в Московский район у Энергоуниверситета. Там обещают установить елку из велосипедов. Правда, еще пару дней назад сообщалось, что для ее создания администрации Кировского и Московского районов не хватает еще порядка 50 велосипедов, поэтому помощи ждут от местных жителей.

С французским театром и катком в парке

Отдельная история касается казанских парков и скверов, дирекция которых при поддержке президента Татарстана подготовила программу «Зима в парках». «По-настоящему праздничное новогоднее оформление» обещают в парке Горького, где установят елку, сделают зимнюю горку с прокатом тюбингов и организуют рождественскую ярмарку с горячими напитками и сувенирами.

В Горкинско-Ометьевском лесу на новогодних каникулах организуют спортивные состязания, а в выходные туда можно будет прийти с семьей на мастер-классы.

В Горкинско-Ометьевском лесу на новогодних каникулах организуют спортивные состязания, а в выходные туда можно будет прийти с семьей на мастер-классы. Фото Олега Тихонова

Центральным парком для проведения тематических мероприятий в рамках Года театра в России и Года Льва Толстого в РТ стало «Черное озеро». Там стоит ждать, по словам Абзалова, «особенного» новогоднего оформления, тематических арт-объектов и, конечно же, нарядную елку, которая откроется 25 декабря. Но настоящим сюрпризом для казанцев станет совсем не красивая ель и богатое новогоднее убранство, а каток площадью более чем 6 тысяч квадратных метров.

Помимо этого, в «Крыльях Советов» стоит ждать ретро-вечеринки «Карнавальная ночь», а в «Калейдоскопе», «Континенте», «Сосновой роще» и Дербышках — детских развлекательных мероприятий с аниматорами, в сквере Аксенова — концерт с участием современных татарских исполнителей.

Еще одним подарком жителям и гостям города станут гастроли передвижного французского театра Remue Menage в парках.

Безопасность на контроле?

Каким образом все новогодние площадки будут охраняться — пока неизвестно. По словам Абзалова, они сейчас занимаются этим вопросом.

— Мы встречались с органами полиции. Настоятельно было рекомендовано обследовать каждую новогоднюю площадку, чем мы сейчас и занимаемся. В зависимости от той территории, где будет находиться елка, будут применяться те или иные средства защиты, в том числе противотаранные сооружения.