День в истории 8 марта: появился реестр коррупционеров, родился Рустем Гарипов, умер Хатико
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 8 марта 2024 года
8 марта пройдет открытие международных соревнований по настольному теннису и XXII открытых лично-командных Республиканских соревнований по настольному теннису, а «Ак Барс» сыграет пятый матч плей-офф КХЛ против «Автомобилиста». Сегодня отмечается Международный женский день — в некоторых странах, в том числе в России, является национальным праздником и объявлен нерабочим днем. Год назад начался банковский кризис в Европе и США, шесть лет назад в России создали реестр коррупционеров, 10 лет назад в небе над Южно-Китайским морем исчез самолет Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Открытие международных соревнований по настольному теннису и XXII открытых лично-командных Республиканских соревнований по настольному теннису. Планируется участие раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- Континентальная хоккейная лига, плей-офф — пятый матч между «Ак Барсом и «Автомобилистом». На данный момент счет в серии до четырех побед составляет 1:3 в пользу клуба из Екатеринбурга.
- Чемпионат России по волейболу среди мужских команд — «Зенит-Казань» против оренбургского «Нефтяника».
Кто родился: основоположник фармакологии и премьер лондонского Королевского балета из Татарстана
- 1865 — русский ученый Николай Кравков (скончался 24 апреля 1924 года). Считается основоположником российской научной школы фармакологии.
- 1914 — советская и российская художница, график, народный художник Татарстана Магдалина Мавровская (скончалась 24 мая 2012 года). Основная часть ее работ связана с историей культуры Казани.
- 1958 — председатель Союза палаты народных художественных промыслов и ремесел РТ Нури Мустафаев.
- 1960 — татарский артист балета, солист Большого театра в 1981—1990 годах, премьер лондонского Королевского балета с 1990 года, уроженец Казани Ирек Мухамедов. В 2007 году стал руководителем балетной труппы Афинской оперы.
- 1962 — председатель совета директоров телекомпании «Эфир» Андрей Григорьев.
- 1971 — генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.
- 1977 — генеральный директор ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» в 2010—2024 годах Булат Кутдусов.
- 1982 — начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов.
Кто скончался: создатель дирижаблей и первый председатель правления Союза художников ТАССР
- 1917 — немецкий конструктор дирижаблей Фердинанд Цеппелин (родился 8 июля 1838 года). Совершил первый в мире полет на собственном дирижабле жесткого типа.
- 1940 — советский военный, герой Советского Союза Гимазетдин Вазетдинов (родился в 1907 году). Во время наступления советских войск командир роты Вазетдинов сам повел огонь из пулемета и уничтожил две пулеметные точки врага, после чего погиб.
- 1956 — российский и советский искусствовед, один из основателей и первый председатель правления Союза художников ТАССР Петр Дульский (родился 23 марта 1879 года).
Праздники: Женский день
- Международный женский день. Установлен Организацией Объединенных Наций в 1975 году. В некоторых странах, в том числе в России, является национальным праздником и объявлен нерабочим днем. Считается, Международный женский день отмечается в честь первого в истории «марша пустых кастрюль» текстильщиц Нью-Йорка, прошедшего 8 марта 1857 года.
- День революции 8 марта в Сирии. В этот день в 1963 году произошел захват власти в стране военным комитетом сирийского регионального отделения Партии арабского социалистического возрождения (партия «Баас»).
События в истории: начало Февральской революции, презентация компакт-диска, приостановка работы Starbucks и McDonald's
- 1809 — вышел первый сборник басен Ивана Крылова.
- 1910 — француженка Раймонда де Ларош, совершив экзаменационный полет, стала первой женщиной-пилотом.
- 1917 — в России началась Февральская революция. Результатом стало упразднение монархии, установление двоевластия, а также дальнейшее развитие революционного движения.
- 1918 — на башне Сююмбике в Казани ненадолго водрузили полумесяц — в честь похорон одного из лидеров ваисовского движения — Сардара Ваисова.
- 1935 — в Токио умер знаменитый пес Хатико, который ждал хозяина на станции Сибуя почти 10 лет.
- 1950 — заместитель председателя Совета Министров СССР, маршал Климент Ворошилов официально заявил о наличии у Советского Союза атомного оружия.
- 1979 — компания Philips представила компакт-диск.
- 2014 — исчезновение самолета Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Южно-Китайским морем. На его борту находились 239 человек (12 членов экипажа и 227 пассажиров). Их судьба остается неизвестной, все они в январе 2015 года были признаны погибшими в результате «несчастного случая».
- 2017 — в Австралии ввели «женские» светофоры, в которых мужские силуэты заменили на женские, добавив юбки.
- 2018 — премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил постановление правительства о создании реестра коррупционеров. Документ предполагается пополнять именами чиновников, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений.
- 2020 — в России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО. Формат предполагает возможность внести информацию о заключенном договоре каско на обратной стороне документа.
- 2022 — Starbucks и McDonald's сообщили о приостановке работы в России. Позже сеть быстрого питания вернулась под новым названием «Вкусно — и точка».
- 2022 — США ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа.
- 2023 — начало банковского кризиса в Европе и США. Вызван ростом ставки рефинансирования и, как следствие, оттоком депозитных вкладов. Кризис затронул банки Credit Suisse, Silicon Valley Bank, First Republic Bank, Signature Bank и Silvergate Bank.
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