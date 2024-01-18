День в истории 18 января: создание авиакомпании «Татарстан», рождение Хусаина Ямашева, Крещение Господне
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 18 января 2024 года
18 января в Казани пройдут заседание Международного наблюдательного совета Научного центра мирового уровня, коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана и республиканского Роспотребнадзора. Сегодня православные отмечают Крещенский сочельник. Три года назад в Татарстане стартовала массовая вакцинация от коронавируса, 33 года назад приказом министра гражданской авиации СССР была создана авиакомпания «Татарстан». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Заседание Международного наблюдательного совета Научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». Его проведет раис Татарстана Рустам Минниханов.
- Заседание итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана об итогах 2023-го и планах на 2024 год. Планируется участие премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.
- Расширенное заседание коллегии Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Татарстану. Участвует вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.
- В ночь с 18 на 19 января в нескольких храмах Казани будут совершены ночные богослужения в праздник Крещения Господня — Введенском Кизическом монастыре (начало в 00.00), на Архиерейском подворье священномученика Кирилла Казанского (начало в 23.45), в храме преподобного Серафима Саровского (начало в 23.40).
- Континентальная хоккейная лига — казанский «Ак Барс» против самарской «Лады».
Кто родился: Алан Милн и Хусаин Ямашев
- 1689 — французский просветитель Шарль-Луи де Монтескье (скончался 10 февраля 1755 года).
- 1882 — английский писатель Алан Милн (скончался 31 января 1956 года). Известен тем, что придумал Винни-Пуха.
- 1882 — российский революционер, первый татарский большевик, публицист Хусаин Ямашев (скончался 26 марта 1912 года). В Казани его именем назван один из крупных проспектов.
- 1904 — советский актер и режиссер, народный артист СССР Борис Бабочкин (скончался 17 июля 1975 года).
- 1972 — глава Ютазинского района Татарстана Аяз Шафигуллин.
- 1972 — международный гроссмейстер по шахматам, трехкратная чемпионка мира среди девушек, уроженка Казани Алиса Галлямова.
- 1973 — руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области, генерал-лейтенант юстиции, уроженец Казани Айрат Ахметшин.
Кто скончался: Редьярд Киплинг и Захид Махмуди
- 1936 — английский писатель Редьярд Киплинг (родился 30 декабря 1865 года). Известен произведениями «Книга джунглей» и «Ким». Стал первым английским Нобелевским лауреатом по литературе.
- 2022 — татарский писатель Захид Махмуди.
- 2023 — советский и российский кинорежиссер, народный артист России Николай Досталь (родился 21 мая 1946 года).
Праздники: сочельник
- Крещенский сочельник. Вечер-приготовление перед большим православным праздником — Крещением Господнем, или Богоявлением.
События в истории: открытие Большого театра, прорыв блокады Ленинграда
- 1535 — основан город Лима, нынешняя столица Перу.
- 1801 — Павел I подписал манифест о присоединении Грузии к России.
- 1825 — в Москве открылся Большой театр.
- 1871 — провозглашена Германская империя.
- 1929 — правление Казанского университета поддержало ходатайство о создании с 1 октября научно-исследовательского химического института имени А.М. Бутлерова.
- 1943 — в ходе Великой Отечественной войны состоялся прорыв блокады Ленинграда. Она началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня.
- 1964 — американские врачи призвали Конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья.
- 1874 — в СССР учредили орден Трудовой Славы трех степеней.
- 1991 — приказом министра гражданской авиации СССР была создана авиакомпания «Татарстан». После авиакатастрофы 17 ноября 2013 года, когда при посадке в аэропорту Казани Boeing 737—500 VQ-BBN потерпел крушение и погибли все 50 находившихся на борту человек, Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта компании.
- 2018 — в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, 52 человека погибли в огне.
- 2021 — в Татарстане стартовала массовая вакцинация от коронавируса.
- 2021 — Головинский районный суд Москвы приговорил аспиранта МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова к 6 годам колонии. Ему инкриминировался поджог двери офиса «Единой России».
- 2022 — АО «Набережночелнинский крановый завод» заявило о своей ликвидации. Предприятие проработало в Татарстане почти четверть века — 26 мая 2022-го ему бы исполнилось 25 лет.
- 2023 — глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин погибли при падении вертолета в Броварах Киевской области. Всего известно о 14 погибших, один из них — ребенок.
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