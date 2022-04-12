Мемориальные секреты. Как определяется очередность установки памятных досок в Татарстане?

В республиканском Министерстве культуры не смогли дать однозначный ответ

Фото: Сара Садыкова получила памятную доску спустя 35 лет после смерти/канал префектуры «Старый город» в zen.yandex.ru

Установка мемориальных досок, с помощью которых увековечивается память о выдающихся личностях Татарстана — процесс трудоемки и медленный, при том что список людей, достойных этого, растет с каждым годом, он как минимум перевалил за сотню имен. При Министерстве культуры республики работает комиссия по мемориальным доскам, которая определяет очередность появления произведений монументально-декоративного искусства в честь того или иного выдающегося деятеля искусства. О том, как именно эксперты расставляют приоритеты — в материале «Реального времени».

«Комиссия ежегодно рассматривает около 15—20 предложений»

О том, что мемориальная доска в память о народном поэте Татарстана, лауреате государственной премии РТ им. Г. Тукая Роберте Миннуллине появится на фасаде жилого дома 16а по улице Толстого в Казани стало известно 5 апреля. Автор 34 книг, многолетний депутат республиканского парламента, журналист и выдающийся общественный деятель ушел из жизни 27 марта 2020 года. Столь скорое появление знака памяти — явление нечастое. Иногда мемориальные доски в честь художников, писателей, драматургов, певцов и композиторов появляются лишь спустя десятилетия после их смерти. К примеру, память о трагически ушедшей из жизни в 2001 году певицы Вафире Гиззатуллиной была увековечена только в прошлом году. О том, что в доме на ул. Карима Тинчурина, 7 жила Сара Садыкова, информация появилась в прошлом феврале, при этом композитор покинула нас в 1986-м.

В марте 2021 года о работе комиссии по мемориальным доскам сказал заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин. Чиновник отметил, что экспертная оценка предложений — процесс небыстрый и ежегодно удается рассмотреть не более 20 предложений по установке памятных знаков.

«Комиссия ежегодно рассматривает около 15—20 предложений, исходящих от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, группы граждан (не менее 10 человек). В 2016—2020 годах согласно рекомендациям комиссии установлены 34 мемориальных доски. Финансирование изготовления мемориальных досок осуществляется ходатайствующими сторонами, а также за счет спонсорских средств. В бюджете Министерства культуры Республики Татарстан также предусматриваются средства на создание около трех мемориальных досок в год в зависимости от их стоимости».

В прошлом году в распоряжении «Реального времени» оказался документ, содержащий сведения об установке мемориальных досок на период с 2021 по 2026 год. При этом в списке из 119 фамилий данных об установке мемориальной таблички в честь Роберта Миннуллина нет. Таким образом, возникает вопрос — сдвинулась ли очередность в плане по увековечению памяти татарстанских деятелей искусства?

В списке из 119 фамилий данных об установке мемориальной таблички в честь Роберта Миннуллина нет. Фото: Максим Платонов

Все по плану, но посмотреть план нельзя

В пресс-службе республиканского Министерства культуры на запрос «Реального времени» ответили, что установка мемориальной доски Роберту Миннуллину на доме 16а по ул. Толстого города Казани вошла в разработанный министерством План мероприятий по увековечению памяти выдающихся деятелей татарской культуры на 2021—2026 годы. Однако ознакомиться с этим планом невозможно, так как он является внутренним документом.

Можно предположить, что версия документа годичной давности была изменена, но становится очень затруднительным установить, как коррективы в плане могут повлиять на существующую очередность.

«Установка мемориальных досок на территории Республики Татарстан регламентирована постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.04.2002 №163 «Об утверждении положения о порядке установления мемориальных досок в Республике Татарстан». В соответствии с указанным постановлением документы на установление мемориальных досок рассматриваются Комиссией по мемориальным доскам при Министерстве культуры Республики Татарстан. В случае положительного решения данной комиссии Министерством готовится проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан об установлении мемориальной доски», — ответили в пресс-службе Минкульта. При этом подробностей о том, как именно определяется очередность увековечения памяти в министерстве не сообщили.

Чтобы мемориальная табличка или другая форма увековечения появилась, необходимо представить определенные документы, рассказали в пресс-службе Минкульта. Фото: mincult.tatarstan.ru

В самом имеющемся у нас плане в некоторых случаях прописаны события, которым посвящены мероприятия по увековечению. К примеру, в этом году должно состояться открытие мемориальной доски в честь народного артиста ТАССР Ирека Багманова. Памятный знак должен появиться на стене дома, где жил актер к 90-летию со дня его рождения.

Чтобы мемориальная табличка или другая форма увековечения появилась, в комиссию необходимо представить определенные документы, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Министерства культуры:

«Для рассмотрения вопроса установления мемориальной доски на заседании Комиссии по мемориальным доскам при Министерстве культуры Республики Татарстан необходимо представить пакет документов, установленных указанным постановлением, в том числе ходатайство от юридического лица (органы государственной власти и местного самоуправления, иные организации) или группы граждан численностью не менее 10 человек».

«Мы смотрим на значимость произведений этого писателя или поэта, играют роль также государственные награды, премии».



Ходатайствующими организациями, как правило, являются общественные организации, в состав которых входил ушедший деятель культуры. Руководитель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла подчеркнул, что очередность ходатайства за увековечение памяти писателей определяется их вкладом в литературу и государственными наградами:



— Без нас это не делается. Мы смотрим на значимость произведений этого писателя или поэта, играют роль также государственные награды, премии, — ответил Зайдулла. — Мы ходатайствуем, а государство интересуется — а какие у него награды, премии? Отдельный разговор — о деятелях начала 20-го века, 20—30-х годов, когда больших государственных наград и премий не было. Здесь решение о ходатайстве коллегиально принимает правление Союза писателей. А потом уже работает комиссия Министерства культуры. Иногда они сами принимают решение об увековечении памяти того или иного писателя, обращаются к нам, мы даем характеристику, справку о писателе или поэте.

Ранее «Реальное время» рассказывало об основных проблемах и перспективах развития мемориальной культуры в Республике Татарстан. В частности, о необходимости построения системной работы в вопросах установки памятных знаков, паспортизации объектов, внесении их в единый реестр и качестве самих мемориальных досок. Несмотря на то, что вопросы, связанные с увековечении памяти деятелей культуры обсуждаются уже не первый год, найти однозначные ответы на некоторые из них так и не удается.