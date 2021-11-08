Бизнес-аккаунт дня: нижнекамский магазин детской одежды

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 189-я

Сегодня в России много онлайн-магазинов детской одежды. Один из них — «Модные детки» — создала в сети «Инстаграм» и жительница Нижнекамска. Ее бизнес-аккаунт стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Одежда как у мамы

Стимулом для создания магазина одежды для детей «Модные детки» стали две дочки основательницы — Доминика и Даниэла. Они же сегодня являются главными моделями для инста-магазина мамы. Именно для них Ольга Уразайкина сначала закупала наряды. Позднее решила продавать стильную одежду как у взрослых, но для девочек от 2 до 13 лет.

В ассортименте и верхняя одежда, и повседневные и нарядные платья, обувь. Не обделяют вниманием в магазине и мам маленьких модниц — им тоже предлагают различную одежду, а также сумки. Кроме того, у предпринимательницы есть выбор одежды и для нижнекамских мальчишек. Магазин существует не только в онлайн-формате, у него есть шоурум в одном из ТЦ Нижнекамска.

Сегодня аналитический разбор профиля магазина одежды для детей провела креативный директор коммуникационного агентства «Без воды» Алиса Лисовая.

Не стоит смешивать личное с бизнесом

Разбирать профили с детской одеждой всегда интереснее, когда у тебя есть дети. Разберемся с профилем — поехали! Спойлер: я бы не подписалась.

Описание профиля. С одной стороны, все оформлено аккуратно, и даже есть вся информация. Но с другой — ошибочка в названии города — из-за сердечек в поисковой строке профиль не находится. Я бы добавила принадлежность к городу в поисковую строку, поскольку из названия очевидно, что магазин рассчитывает только на аудиторию Нижнекамска. В описании нет никакой мульти-ссылки, только ссылка на WhatsApp. Намного удобнее, когда весь товар размещен в одном месте и указано его наличие. Писать в WhatsApp не всем удобно по причине нежелания «светить» свой контактный номер.

Личное в профиле смешалось с рабочим. Вновь пришедшие потенциальные клиенты изучают все разделы в поисках необходимой информации. Ваша задача — продать. Но что я вижу в сторис: шашлык вперемешку с объявлением о рабочих днях магазина.

Открываю раздел с публикациями, на которых вас отметили, но вижу только спам и посты с мужчиной и женщиной, вероятно, это собственники магазина.

Из хайлайтс «в наличии» делаю вывод, что в наличии всего шесть вещей, одна из которых неясного размера. Вы хотите продавать, но оформлять контент некогда?

Хайлайтс — здесь нужно навести порядок:

убрать лишнее, например, хайлайтс «Крым», который не относится к магазину,

привести в порядок все фреймы, которые в них сохранены — точно ли там все актуально? Сохранять туда нужно то, что сейчас актуально и есть в продаже. Указывать стоимость и не указывать размеры, потому что оставшиеся размеры часто меняются.





Эффективный способ бесплатного продвижения — Reels

В сторис нужно размещать актуальную на сегодняшний день информацию в вертикальном формате 9*16. Если нет навыков оформления в редакторе, который предоставляет «Инстаграм», можно оформлять через приложения на телефоне, например, Instories.

Фотоконтент в ленте в целом отвечает прилагательному «стильная», но нужно учитывать формат, который отображается в ленте. У многих фото в ленте обрезаны руки и ноги, поскольку обложка отображается в квадратном формате.

Очень советую использовать для бесплатного продвижения Reels с трендовой музыкой и специально записывать видео.

В целом можно было бы сказать — нормальный профиль, которых миллионы на просторах «Инстаграм», но хотелось бы, чтобы контент становился качественней и эстетичнее.