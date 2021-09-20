Бизнес-аккаунт дня: казанский магазин костюмов для мужчин

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 154-я

Мужской деловой костюм создали еще в XVII веке, но в том виде, в каком его носят сейчас — жилет, пиджак и брюки — он вошел в моду около 150 лет назад. Костюмы современного кроя жителям Казани около десяти лет предлагает магазин «Миллионер». Бизнес-аккаунт магазина деловых костюмов стал очередным участником спецпроекта «Реального времени». В его рамках рекомендации по ведению блога в «Инстаграм» дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Встречают по одежке

Более сотни лет костюм-тройка считается главным имиджевым инструментом бизнесмена. Костюм, идеально сидящей на фигуре, какого типа бы она не была, призван произвести впечатление успешного и уверенного в себе делового человека. Большой выбор деловых и костюмов для торжественных случаев своим посетителям предлагает магазин «MILLIONAIRE».

В его ассортименте более 300 наименований товаров для мужчин — помимо костюмов здесь можно приобрести только пиджак или брюки, сорочки, различные аксессуары. Вся одежда турецкого производства — от одноименной компании, основанной в 2007 году, и отшивается на фабрике. У магазина есть собственное ателье, где костюм по фигуре можно подогнать по 27 параметрам.





Аналитический разбор аккаунта магазина мужской одежды выполнила проектная команда бюро «ДругМедиа». Это первое коммуникационное агентство в регионах России по мнению РРАР, Tagline, RUWARD и НР2К, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.

Связать весь визуал с помощью логотипа

Описание профиля. Ник соответствует бренду. Имя пользователя дает четкое понимание о продукте.

На аватарке находится логотип, который является узнаваемым для перехода из оффлайн в онлайн.

Шапка профиля дает четкие УТП, есть сезонные акции, которые помогают ориентироваться пользователю в аккаунте.

Адрес закреплен на русском языке, что является верным заполнением для русскоязычной аудитории, так как это упростить поиск магазина,

В контактах закреплена личная электронная почта, лучше обзавестись почтой для магазина, чтобы понимать конверсию обратной связи из соцсетей.

Визуальное оформление. Визуально в аккаунте все оформлено в едином тематическом стиле, но между креативами в ленте нет связи и нет связи с аккаунтом, то есть подобные фото можно легко использовать в другом аккаунте или мужском паблике. Поэтому стоит попробовать связать их путем добавления логотипа, цвета или использовать единый стиль обработки фото. Это не означает, что необходимо, например, добавлять логотип на каждый визуал, но периодически публиковать «брендовые» креативы.

Навязчивые продающие публикации быстро надоедают

Контент-план. В актуальных содержится вся необходимая информация для быстрой навигации, лучше постоянно обновлять акции, чтобы увеличить спрос среди аудитории.

В профиле преобладает продающий контент. Эта ошибка встречается чаще всего среди тех, кто ведёт свой профиль своими усилиями. Навязчивые продающие публикации быстро надоедают, а значит, посты вашего аккаунта будут чаще пролистывать. Для того, чтобы повысить вовлечение подписчиков, контент стоит разбавлять интерактивными и информационными постами. К примеру, расскажите, как ухаживать за костюмом из светлой ткани, чтобы продлить его эксплуатацию.

В нашей команде натянуто относятся к конкурсам и розыгрышам, потому что этот вид активности приводит не совсем качественную аудиторию. Тем не менее, в 2021 году розыгрыши всё ещё пользуются большой популярностью среди подписчиков. Что касается механики проведения розыгрышей в профиле мужских костюмов, то мы бы рекомендовали пересмотреть её. Просить подписчиков отмечать в комментариях друзей и ставить лайк — решение, которое не требует усилий, а значит, есть риск появления «халявщиков». Попробуйте усложнить механику, чтобы в ваших конкурсах участвовали только те люди, которые заинтересованы в вашем профиле.

Какое может быть решение? Просите в комментариях не оставлять аккаунты друзей, а ответить на вопрос: «Какая костюмная ткань вам больше по душе» или «Когда вы совершали последнюю покупку в нашем магазине».

Классно, что в публикациях вы указываете своё УТП (уникальное торговое предложение) — услуга ателье в подарок при покупке. Чаще указывайте в постах ту информацию, которая выделяет вас на фоне конкурентов — посадка по фигуре, размерная сетка до 72 размера.

Слово «эксклюзивный» видимо любимое в этом аккаунте, потому как оно используется практически в каждой публикации. Русский язык богат на синонимы: если не получается самим подобрать слово с похожим лексическим значением, советуем обратиться за помощью в Интернет. В 21 веке не нужно бежать за словарем синонимов, достаточно их всего-то «погуглить».

Наши рекомендации:

Уменьшить количество продающих публикаций, разбавив их хотя бы информационным контентом. Вы можете попробовать показать своё производство изнутри, делиться актуальными тенденциями в мире мужской моды.

Постараться использовать «незаезженные» слова. Допустим, вместо эксклюзивный писать «костюм, который сшит в ограниченном количестве» или «костюм из лимитированной коллекции». Эксклюзивность — понятие растяжимое, да и субъективное.

Забыть про использование капслока. Привлекать внимание нужно не заглавными буквами в словах, а необычными выражениями, креативными заголовками и достоинствами вашего бренда, которых нет у других производителей мужских костюмов.

Определиться с тональностью коммуникации. В профиле обращаются к подписчикам то на «вы», то на «ты», — выглядит это странно.

Модерация: Комментарии есть, но модерация работает плохо, так как не отвечают на комментарии.



Аналитика в цифрах: публикуется около 20 постов в месяц, что кажется нам хорошим количеством. Вовлеченность низкая— 0,18% на пост. По рейтингу Trendhero состояние у профиля нормальное — 35/100. Количество достоверной аудитории — 36%, из Казани 43% аудитории соответственно. Реклама есть. Запущено огромное количество креативов, акции, отзывы. Все оформлено грамотно.