Бизнес-аккаунт дня: казанская студия массажных практик

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 127-я

Массаж лица считается одной из безопасных альтернатив пластическим операциям, ботоксу и прочим инвазивным процедурам. Различные техники помогают сохранить молодость лица или решить другие проблемы кожи. Новый антиэйдж-тренд получает активное распространению по всему миру — услуги фейс-массажа оказывают как частники, так и специализированные массажные студии. Одна из таких начала работу в Казани в июле этого года. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Для красоты и молодости кожи

FaceRoom — это сеть студий массажных фейс-практик. Кроме Казани ее салоны уже открылись в северной столице, соседней Уфе, Перми и Екатеринбурге. Специальные техники, которыми обладают специалисты по массажу, помогут расслабить мышцы лица, за счет чего подтягивается кожа, овал лица, разглаживаются мимические морщины, устраняются заломы, а приток крови выровняет тон кожи и вернет здоровый цвет лица. Как говорят сотрудники студии, эффект от массажа можно будет увидеть уже после первой процедуры.

Помимо массажа лица здесь можно пройти и другие полезные для здоровья и красоты процедуры — массаж тела, косметологические услуги, тейпирование, буккальный массаж и многое другое.



Бизнес-аккаунт студии массажных практик в «Инстаграм» сегодня анализирует команда казанского digital агентства Yield’s Trail. Эксперты, работающие в нем, специализируются на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.

Фирменный логотип формирует запоминание у целевой аудитории

«Инстаграм» — идеальная площадка для бьюти-бизнеса. Но салоны красоты не всегда используют его эффективно. Рассматриваемый сегодня профиль студии «Face Room» использует инструменты этой соцсети правильно, но нам есть что порекомендовать.

В качестве аватара используется фирменный логотип — это хорошо, поскольку формирует запоминание у целевой аудитории. А вот выбранное название лишает студию новых клиентов. Навряд ли в поиске кто-то будет набирать «студия массажных фейс-практик». Фейс-практики не распространенное название услуги. Поэтому рекомендуем заменить на — массаж лица Казань. По этому запросу в поиске студии «Face Room» сейчас нет. А должна быть в ТОПе.

Студия открыта по франшизе. Скорее всего описание оформления и ведения соцсетей прописаны в передаваемых материалах. Но этот вопрос стоит обсудить с владельцем франшизы. Это изменение принесет результат в виде новых клиентов.

В БИО прописываем: кто вы, чем занимаетесь и какие виды услуг оказываете, а также ваше УТП (уникальное торговое предложение). Здесь рекомендуем указать:

Альтернатива инъекциям и пластической хирургии

Подтяжка овала лица, избавление от отеков, улучшение тонуса кожи

Результат после первого сеанса

Косметологи-эстетисты с медицинским образованием

Информация, которая сейчас размещена в БИО не дает аудитории информации для принятия решения. Ссылка на профиль в «Инстаграм» студии из Санкт-Петербурга вообще может ввести в заблуждение о месте нахождения вашего салона.

Количество подписчиков учитывая, что студия начала работу меньше месяца назад, хорошее. Соотношение подписки/подписчики для бизнес-профиля в пределах нормы. Онлайн-запись через taplink удобная для клиентов. Так студия не потеряет клиентов в случае, если администратор не смог вовремя принять звонок.

Хайлайтс можно было бы оформить в ином стилистическом исполнении. Но тут мы возвращаемся к тому, что студия работает по франшизе, и не может сама принимать решение по визуальному оформлению. Задача вечных сторис — прогрев потенциальной целевой аудитории. Здесь можно ограничиться услугами, ценами, отзывами, как найти студию и частые вопросы.

Хештеги — работающий инструмент подбора подписчиков

Часто салоны красоты делают слишком много постов. В вашем случае, наоборот, посты выходят с периодичностью от 2 до 6 дней. Учитывая, что аккаунт новый, студия работает с 23 июля и находится на стадии активного роста, рекомендуем размещать хотя бы один пост в день. Это важно для привлечения подписчиков. Тем более, что вам есть, о чем рассказать.

Контент в основном дублирует посты студий в других городах. Это негативный момент, потому что алгоритм «Инстаграм» предпочитает оригинальный контент. Но тут мы возвращаемся к условиям франшизы. Если оригинальный контент для студии не противоречит условиям, то лучше делать свой контент на основе рекомендаций собственника франшизы.

Про модерацию пока говорить рано — с момента запуска аккаунта было всего два комментария, их без внимания не оставили.

В постах не используются хэштеги. Рекомендуем подобрать и использовать хэштеги и в постах, и в сторис. Это работающий инструмент подбора подписчиков. На старте ими точно пренебрегать не стоит. Посмотрите, какие хэштеги используют студии сети в других городах, а также конкуренты. Выберите для себя подходящие, протестируйте и по итогам теста выберите наиболее эффективные. Только не повторяйте одни и те же хэштеги во всех постах.

Еще раз отметим, что «Инстаграм» — эффективный инструмент продвижения бьюти-бизнеса. И чтобы результаты продвижения дали свои плоды, стоит приложить немного усилий. Главное помнить — при создании контента надо исходить из запросов целевой аудитории, а регулярность в ведении аккаунта будет способствовать росту подписчиков и продаж.