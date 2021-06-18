Короли любой марины: что из себя представляют самые большие премиум-катера Velvette Marine?

Чем уникальны круизеры из стеклопластика от татарстанского бренда

Фото: Предоставлено Velvette Marine/на фото Velvette 33 Intelligent

Для того чтобы бороздить воды на стильной яхте, уже давно не нужно искать зарубежных производителей и ждать месяцами, когда судно доберется до России, переплачивая за растаможку. Эргономика, маневренность, комфорт, безопасность и, конечно, уникальный стиль — это то, что ставит модели Velvette Marine на одну полку с американскими и европейскими премиум-яхтами. Рассказываем в материале «Реального времени» о трех самых больших катерах верфи, которые доказывают, что размер имеет значение, а подход при моделировании — влияет на впечатление.

Velvette 29 Envy: красивая эргономика и стильный спорт

Может ли катер длиной 8,9 метра и шириной 2,7 метра вместить на своем борту до 10 человек, да еще и обеспечить всех пространством для комфортного перемещения и отдыха? В Velvette Marine не только создали такое судно, но и добавили к эргономичности характеристики спортивного круизера.

Пространство расширили во многом благодаря кокпиту, который сзади плавно переходит в большую плавательную платформу. По его бокам позади размещены удобные диваны со спинками и отсеками для хранения, а по центру установлен компактный стол. Еще один диван с подстаканниками поставили рядом с водительским сиденьем.



Пространство расширили во многом благодаря кокпиту, который сзади плавно переходит в большую плавательную платформу

Для сна на борту Velvette 29 Envy обустроено четыре спальных места, а плита с раковиной и холодильником в светлой каюте обеспечит автономное путешествие на несколько дней. Что немаловажно — гальюн (туалет) совмещен с душем, в котором есть горячая и холодная вода.

Про спортивный круизер сказано было не случайно. Обводы типа глубокое V в паре с поперечным реданом обратной стреловидности обеспечивают судно характеристиками спортивной яхты. Катер разгоняется до 80 км/ч и скользит со скоростью 55 км/ч при минимальном расходе топлива.

Velvette 29 Envy можно заказать как с открытым кокпитом, так и с жесткой крышей из стеклопластика и панорамными окнами.



Катер разгоняется до 80 км/ч и скользит со скоростью 55 км/ч при минимальном расходе топлива

Velvette 33 Intelligent: уникальность и статусность

Velvette 33 Intelligent — это про эстетику и статус, ради которых теперь не нужно переплачивать за зарубежные аналоги. Модель выделяется не только из всей линейки катеров Velvette Marine, но и в целом на рынке своим дизайном. На палубе минимум деталей, благодаря чему внимание акцентируется на лаконичной форме.

10,2 метра красоты в длину вмещают в себя 10 пассажиров, которые могут устроить незабываемую вечеринку на огромном кокпите. В носовой каюте, куда попадаешь через стильную стеклянную дверь, панорамное остекление продумано так, чтобы в помещении всегда было максимум света, а во время сна — звездное небо над головой. Еще два человека с комфортом разместятся на ночь в каюте под кокпитом.

10,2 метра красоты в длину вмещают в себя 10 пассажиров, которые могут устроить незабываемую вечеринку на огромном кокпите

Дизайн — не единственное достоинство круизера. Чтобы минимизировать количество предметов на судне, оставив лаконичную форму, разработчики продумали скрытый днищевой якорный модуль. Благодаря этому якорь спрятан в корпусе катера. У него, кстати, повышенный коэффициент держащей силы.

Катер легко выходит на глиссирование (скольжение по воде) и разгоняется до 82 км/ч. Гидродинамическая форма корпуса позволяет держать круизную скорость (при минимальных топливных затратах) до 55 км/ч. Такие характеристики вместе с индивидуальным дизайном делают Velvette 33 Intelligent уникальным в любой марине.

Чтобы минимизировать количество предметов на судне, оставив лаконичную форму, разработчики продумали скрытый днищевой якорный модуль

Velvette V41 Evolution: внушительные размеры и легкость управления

Спортивный круизер Velvette V41 Evolution собрал в себе все лучшее от верфи Velvette Marine. Самый большой катер татарстанского бренда 12,5 метра в длину и 3,5 метра в ширину. Он вмещает на борту 12 человек, для шести из которых обустроены спальные места.

Настоящий король марины имеет высокий борт по периметру судна, благодаря чему на нем не только безопасно, но и удобно передвигаться. Для шумных вечеринок или просто комфортного отдыха обустроена просторная кают-компания с большим Г-образным диваном и столом вдоль него. Рядом разместилась кухонная зона, с плитой, раковиной, множеством ящиков и другими необходимыми вещами.



Судно вмещает на борту 12 человек, для шести из которых обустроены спальные места

Еще один стол с полукруглым диваном установлен на кокпите Velvette V41 Evolution. В пространстве есть, где развернуться — только эта зона занимает 2 метра в длину и 2,4 метра в ширину. К спинке дивана практически примыкает сиденье пилота, поэтому даже на скорости водитель будет оставаться частью компании.

В этой модели задняя часть катера становится полноценной плавательной платформой, на которой можно как загорать, так и нырять в воду. А тем, кто любит больше солнца, подойдет настоящий премиум-шезлонг 4,8 метра в длину и 2,6 метра в ширину или другими словами — носовая палуба.

Управлять круизером сможет даже новичок, ведь система джойстика очень проста в использовании

Объем топливного бака в 930 литров позволяет спокойно фланировать по волнам несколько дней, не тратя время на поиск дозаправки. Учитывая габариты судна, впечатляет максимальная крейсерская скорость катера — 77 км/ч. И это при том, что управлять им сможет даже новичок, ведь система джойстика очень проста в использовании. С ней удобно рулить круизером, больше возможностей для маневрирования и проще швартоваться.

Каким будет именно ваш катер — решаете только вы. Базовые комплектации имеют два варианта: Open и Bimini Hard. У первого — радарная арка и открытый кокпит, у второго — жесткая стеклопластиковая крыша с панорамным остеклением. При желании и так запоминающийся внешний вид можно модифицировать, выбрав цвет для покраски корпуса, натуральное тиковое покрытие на борту и многое другое.