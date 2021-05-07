Бизнес-аккаунт дня: семейное кафе-гриль из Казани

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 60-я

Летом прошлого года одним семейным кафе в Казани стало больше. На улице Рихарда Зорге после реновации открылось уютное заведение общепита, где в основе меню — блюда, приготовленные на гриле. Также около года назад владельцы решили открыть бизнес-профиль обновленного кафе. Советы по его продвижению и развитию в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты ведущих SMM-агентств Поволжья.

«Мы любим блюда на гриле»

Раньше это заведение общепита работало под вывеской «Шурпа». Вместе со сменой названия у кафе поменялась и концепция — теперь это семейное заведение, где для маленьких посетителей оборудовали игровую комнату, а по выходным проводят занимательные мастер-классы. Взрослых посетителей, мясных гурманов, здесь могут порадовать шашлыком или люля-кебабом.



Руководство кафе признается: «Мы любим блюда на гриле, любим собираться в семейном кругу, разговаривать с родными о важных для нас вещах, смеяться и вкусно кушать!» Помимо традиционных мясных яств, здесь готовят блюда японской и европейской кухни. На десерт можно заказать восточные лакомства. У кого нет времени на посещение кафе, то блюда из меню можно заказать с доставкой в офис или домой.

Аккаунт гриль-кафе в сети «Инстаграм» сегодня анализирует креативный директор коммуникационного агентства «Без воды» Алиса Лисовая.

Заведения общепита сегодня — не только еда

Классическая ошибка всех эсэмэмщиков, которые ведут заведения общепита, — это постинг блюд и напитков. Но заведения сегодня — это не только еда (ею уже не удивить), но в первую очередь впечатления. Аккаунт может состоять из еды и одной фотографии мамы с ребенком, но она и задает тон, и создает общее впечатление о целевой аудитории, которая сюда приходит.

То есть первое, о чем нужно подумать, — это съемки с моделями. Живые, эмоциональные кадры будут говорить аудитории о том, что «вам будет так же классно у нас, приходите».

Второй, не менее важный момент — это сами впечатления и что они нам могут дать. Вспоминаем всех, кто может нам делать сарафанное радио — это «инстазависимые» люди, которые любят снять все, что с ними происходит. Попробуйте подумать, как сделать так, чтобы людям хотелось выкладывать посты из вашего кафе. Классное зеркало с хорошей подсветкой или эффектная подача блюд — отличные варианты для сториз, а для вас отзывы и UGC, то есть контент, который вы тоже сможете использовать у себя в профиле.

Публикаций должно быть больше

Что касается постов: два поста в месяц, с одной стороны, стабильность, но с другой — это очень мало. Публикаций должно быть больше, хотя бы для того, чтобы не пропадать из ленты ваших подписчиков. Напоминаю, что алгоритмы работают по принципу: люди лайкают, значит, людям нравится контент, значит, нужно его показывать. А люди не могут лайкать, потому что постов просто нет. Восемь и 10 постов в месяц для вас вполне достаточно.

Хайлайтс оформлены хорошо, как и сториз в целом. Сложилось впечатление, что SMM-специалист просто не любит писать посты.

По описанию профиля тоже все хорошо, единственное, я бы добавила УТП (уникальное торговое предложение). Но сначала его должны вместе определить собственник и маркетолог.

Что касается продвижения, то в данном случае я бы советовала настраивать геотаргет. Кафе находится на Зорге, с «Квартала» или Московского района сюда люди не поедут, чтобы покушать, поэтому можно на акции и бизнес-ланчи делать таргет по определенному радиусу проживания. А для банкетов можно выбирать аудиторию всей Казани, не указывая интересы. Facebook после тестового периода сам выберет аудиторию, которой нужна реклама.