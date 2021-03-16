Бизнес-аккаунт дня: струнный квартет из Казани

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 21-я

Фото: предоставлено Эльвирой Илгамовой

Казанский струнный квартет «Амели» выступает почти 10 лет, в его составе четыре исполнительницы. Все окончили Казанскую консерваторию, неоднократные лауреаты различных международных и республиканских конкурсов и фестивалей, часто выступают на концертах и праздниках республики. У группы есть аккаунт в «Инстаграм», как лучше продвигать свой коллектив в соцсетях — рекомендации в рамках спецпроекта «Реального времени» дают SMM-специалисты.

Создательницы волшебного настроения

Свое название квартет получил благодаря одноименному известному французскому фильму, который очень полюбился основательнице Эльвире Игламовой. По ее словам, черты типажа главной героини можно найти в каждой участнице этого музыкального коллектива.

Первая скрипка квартета — Анастасия Абдуллина, вторая — Татьяна Гасилова, на виолончели играет Мария Караваева, а на альте — Валерия Лиганова. Руководит этим и еще двумя музыкальными коллективами Эльвира Игламова.

Девушка считает, что интерес к классической музыке, творчеству великих музыкантов мира сегодня, как не парадоксально, не угасает, а только растет, а знание композиторов-классиков, их музыкальных сочинений, входящих в мировую сокровищницу культуры, становится правилом хорошего тона.

В основе репертуара квартета не только произведения Баха, Вивальди или Моцарта, которые у каждого на слуху, исполнительницы стараются донести произведения и малоизвестных авторов. Могут порадовать и популярными, джазовыми мелодиями, музыкой из кинофильмов. Каждое произведение, прежде чем стать частью выступления, проходит аранжировку, ему придается современное звучание.



Недавно новым амплуа команды стала организация симфонических оркестров — они уже прошли в Нижнекамске и Казани. Свой аккаунт у «Амели» появился еще в 2016 году, но здесь пока не много подписчиков. Как это исправить — советы музыкантам дают эксперты одного из ведущих SMM-агентств Поволжья Social lift, работающего с крупными брендами и компаниями по всей стране.



Больше интересных фактов

Название аккаунта . Название аккаунта удачное и отражает тематику профиля. Желательно избегать лишних знаков препинания в названии, чтобы не усложнять пользователям поиск. Но если вариант слитного написания занят, то разделение нижним подчеркиванием можно оставить.

Название аккаунта удачное и отражает тематику профиля. Желательно избегать лишних знаков препинания в названии, чтобы не усложнять пользователям поиск. Но если вариант слитного написания занят, то разделение нижним подчеркиванием можно оставить. Имя аккаунта. Имя индексируется в поиске и должно отражать основной род деятельности. В данном случае все хорошо, так как пользователи могут искать квартет как по названию, так и по направлению и локации.

БИО. В целом описание хорошее, но рекомендуем добавить больше аргументов, отражающих ваше УТП (преимущества перед другими). Можно обозначить их в цифрах или интересных фактах. Пункт «Казань» можно убрать, так как локация уже фигурирует в имени аккаунта. Можно перенести в строку «адрес», чтобы локация отражалась по клику в картах. Удачное решение добавить упоминание второго аккаунта.

В целом описание хорошее, но рекомендуем добавить больше аргументов, отражающих ваше УТП (преимущества перед другими). Можно обозначить их в цифрах или интересных фактах. Пункт «Казань» можно убрать, так как локация уже фигурирует в имени аккаунта. Можно перенести в строку «адрес», чтобы локация отражалась по клику в картах. Удачное решение добавить упоминание второго аккаунта. Ссылка в описании. Хорошо, что есть призыв к действию и ссылка на «Вотсап». Можно разнообразить ссылку, сгенерировав ее через таплинк. Рекомендуем подключить бизнес-аккаунт, чтобы появилась возможность продвижения, а также кнопка «контакты».

Текстам — разнообразия и добавить интерактивные элементы

Раздел «отметки». Хороший пример того, как должен выглядеть этот раздел.

Хороший пример того, как должен выглядеть этот раздел. Архивы сторис. Обращайте внимание на обновление архивов, постоянное их пополнение актуальными сторис. Также обратите внимание на название архивов, чтобы оно не обрезалось.



Очень важно добавлять интерактивные элементы (эмоджи, анимации, открытые вопросы, опросы, хэштеги, упоминания, локацию и т. д.), это повысит кликабельность и просматриваемость как самих сторис, так и профиля. Можно дополнить архивы отзывами и ценами, но следите, чтобы их было не более 5-6 шт., именно такое количество просматривается пользователями в первую очередь.

Контент. Сейчас контент состоит в основном из фотографий с выступлений с минимальным количеством текста. Визуально выглядит гармонично, но в тексты можно добавить разнообразия. Например, добавить больше видеоконтента и рубрику «будни квартета», «лица квартета», где можно рассказывать про семью misstereo_group в формате интервью или просто сообщать интересные факты об участницах группы. Регулярный постинг способствует увеличению активности и охвата, поэтому рекомендуем выпускать контент не реже чем раз в 3 дня, а сторис — по 5-6 шт. в день.

Обратите внимание на количество хэштегов. В посте рекомендуем ставить не более 5-6 хэштегов, все остальные можно добавлять в комментарии. При этом, текст поста не должен состоять только из хэштегов как в примере ниже:

Примеры удачных аккаунтов по оформлению и наполнению контентом:

Продвижение. Для такого числа подписчиков активность в профиле — на среднем уровне, есть и достаточное количество комментариев, и лайки. Для увеличения численности подписчиков и вовлеченности рекомендуем воспользоваться рекомендациями по разнообразию контента, а также использовать такие инструменты как: таргетированная реклама, размещение у блогеров (по бартеру или платно), конкурсы. Успехов!