Без Губерниева и медаль появилась

Российские биатлонисты подсластили бочку дегтя бронзовой медалью

Предпоследний день чемпионата мира по биатлону принес России бронзу в мужской эстафете. Увы, это не свет в конце тоннеля, как счел экс-тренер сборной Анатолий Хованцев, это всего лишь точечные огоньки, ставшие такими модными в последнее время. О том, как наши биатлонисты использовали свой шанс лаки-лузера (счастливого неудачника), — в репортаже «Реального времени».

Наши девушки объяснили, почему тяжело бегут. Но почему они плохо стреляют?

Женская эстафета со старта дала понять, что ловить нам нечего. Под раздражающий конферанс Дмитрия Губерниева на «Матч ТВ» мы проникались сентенциями о бестолковости нашего тренерского штаба и безупречности, собственно, самого Губерниева. Он-то точно знал, что и как надо делать. При этом умудрялся за один репортаж развернуть свое мнение на 180 градусов. Вначале комментатор вопрошал, зачем нужна Ирина Козакевич в спринте, потом осыпал ее комплиментами.

«В кассу» размышлений Губерниева был и эмоциональный комментарий Евгении Павловой после стартового этапа по поводу того, почему им тяжело бежится: нам сообщили, что это ошибка тренерского штаба — поселили не там, готовили не так. Но это объясняло бы ситуацию, только если бы мы стреляли как боги. И если бы сама Павлова ранее показывала уровень хотя бы сборниц Сочи-2014. Но ведь нет — у нее в карьере одно личное золото чемпионата Европы и одна победа в сингл-миксте. Для сравнения: вот уж кто действительно не может разбежаться на этом чемпионате мира — так это сборная Германии, которой до вчерашнего дня приходилось довольствоваться одним серебром Арнда Пайффера.



Наше 11-е место выглядело справедливым, как и итоговая победа норвежек. Дальнейшее распределение мест на пьедестале почета было связано с биатлонной «нищетой» сборных Беларуси и Польши. Три этапа эти девушки использовали шанс лаки-лузера и передавали эстафеты на втором-третьем местах. Но последний этап спортсменки откровенно провалили. Беларусь — ожидаемо, ведь экс-россиянка Елена Кручинкина на этом ЧМ откровенно «слабое звено». Беларусь потеряла Дарью Блашко, которая из-за конфликта с федерацией перешла в сборную Украины. Потеряла Анастасию Дуборезову, которая, выйдя замуж за финна, в свои 35 лет вернулась, чтобы выступать за Финляндию под фамилией Киннунен. Но взамен получила слабую компенсацию.

Наше 11-е место выглядело справедливым, как и итоговая победа норвежек. Фото: vk.com/rusbiathlon

Наконец, медаль

Еще по ходу индивидуальной гонки Губерниев начал требовать включения в эстафетный состав Карима Халили, который неумолимо приближался к попаданию в шестерку сильнейших. Так в итоге и случилось, но старт Халили и финиш нашей эстафетной команды с бронзовыми медалями увидели только телезрители Первого канала.

Халили поначалу «застрелился», дважды промахнувшись на лежке и привезя 40-секундное отставание Матвею Елисееву. Но Елисеев, а потом и Александр Логинов исправили положение. Эдуарда Латыпова отправляли уже в двух секундах от догонявшего шведа Себастьяна Самуэльссона. Тот, открытый борец с «допингом» в России, в результате умчался от Логинова, как скоростной экспресс, а шведы, сделав на весь квартет на два промаха больше, чем россияне, привезли нам 17 секунд отрыва. Но об этом надо будет вспомнить, когда Самуэльссон в очередной раз завизжит о допинг-системе в России.

В итоге Норвегия, Швеция и Россия заняли места на пьедестале почета. Франция и Италия в этот вечер не сладили со стрельбой, а Германия — с бегом, как и на протяжении всего ЧМ.

Норвегия, Швеция и Россия заняли места на пьедестале почета. Фото: vk.com/rusbiathlon

Мы грезили о медалях, но попали только «в цветы»

Нынешний сезон с каждым новым финишем этапов Кубка мира давал понять, что российский биатлон на дне и ловить нашим болельщикам нечего, кроме как следить за антирекордом по количеству гонок без медалей.

Количество их достигло цифры 43, пока не случился этап в итальянском местечке Антхольц-Антерсельва, где мы поначалу победили в смешанной эстафете (Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов), а потом девушки справились одни (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Миронова, Кайшева). И тут же наперекор поэтическим предостережениям — ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад — российские болельщики начали строить медальные прогнозы на чемпионат мира.

Но Поклюка — это вам не Антхольц-Антерсельва, хотя предпосылки к завоеванию медалей и были. Но в итоге россияне соревновались так, чтобы как можно меньше мелькать на мониторах телевизионщиков. Но даже такая скромность не позволила нам ускользнуть от злобы норвежцев, четко следующих парадигме, что «Россия — это главное мировое зло», даже несмотря на то, что Йоханнес Бё с двумя штрафными кругами привозил нашему Матвею Елисееву 40 секунд. Или же третья норвежка Ида Лиен с двумя штрафами опережала нашу лучшую по итогам гонки Ирину Казакевич, допустившую лишь один промах.

На экваторе чемпионата в стане нашей сборной начались поиски ответа на два извечных вопроса — кто виноват и что делать. Поклюка, к которой мы якобы не смогли подготовиться, проводила чемпионат мира ровно 20 лет назад. И тогда Россия выиграла три золотые медали. Еще две медали взяли наши спортсмены, выступая в составе сборной Беларуси (Сашурин и в компании с Рыженковым в эстафете). И еще была бронза Петровой в украинской команде. Мы что, тогда как-то особо готовились к старту в горах Поклюки? Нет, у нас состав был такой, что и себе хватало, и с соседями делились.

На экваторе чемпионата в стане нашей сборной начались поиски ответа на два извечных вопроса — кто виноват и что делать. Фото: vk.com/rusbiathlon

Когда началась деградация российского биатлона

Начало деградации российского биатлона имеет свои точные сроки: конец 2008 года, когда национальная федерация была отдана в руки Михаилу Прохорову. Уже через четыре месяца на допинге были пойманы Альбина Ахатова, Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко, еще через месяц — Андрей Прокунин и Вероника Тимофеева. Дисквалификации Александра Логинова, Ивана Нюняева и Ирины Старых тоже произошли при руководстве Прохорова. И это реальный допинг, а не измышления Григория Родченкова, кстати, в то время уже возглавлявшего РУСАДА.

И тут вопрос — либо начали ловить, либо начали принимать, потому что стали хорошо платить. Прохоров ввел на пост вице-президента федерации своего человека Сергея Кущенко, а потом последовательно уволил двух главных тренеров, доставшихся ему «по наследству», Владимира Аликина и Александра Селифонова. Уволил третьего — Анатолия Хованцева — прямо во время гонки, приглашая в Россию немца Вольфганга Пихлера. И завел нежную дружбу с тогдашним президентом IBU Андерсом Бессебергом из Норвегии, недавно признанным виновным в коррупции.

Помимо допинга, было и много волюнтаристских решений, было объективное непонимание процесса. Ему-то казалось, что одно Б — биатлон — ничем не отличается от другого Б — баскетбола, куда олигарх зашел плотно и уверенно. Но динамика медалей на ЧМ выглядела катастрофически: 6 (из них две золотые) в 2009-м, затем три и две в 2013, причем уже без «золота». Хотя ярым оппонентом Прохорова был тогдашний министр спорта Виталий Мутко, на которого у нас пытаются повесить всех собак за нынешнее положение спорта. Но именно в бытность президентства Прохорова в биатлон пришло нынешнее поколение российских спортсменов, не умеющее ни стрелять, ни бегать.