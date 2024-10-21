Юниор системы «Нефтехимика» получил травму позвоночника после удара о борт
Во время матча первенства Поволжья среди игроков 2009 года рождения хоккеист системы «Нефтехимик» Тимур Бариев получил серьезную травму.
После удара о борт у юниор поврежден позвоночник.
Молодежная команда «Реактор» записала видео в поддержку хоккеиста, а в «Нефтехимике» сообщили, что окажут необходимую помощь в его лечении.
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