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Юниор системы «Нефтехимика» получил травму позвоночника после удара о борт

19:52, 21.10.2024
Юниор системы «Нефтехимика» получил травму позвоночника после удара о борт
Фото: Динар Фатыхов

Во время матча первенства Поволжья среди игроков 2009 года рождения хоккеист системы «Нефтехимик» Тимур Бариев получил серьезную травму.

После удара о борт у юниор поврежден позвоночник.

Молодежная команда «Реактор» записала видео в поддержку хоккеиста, а в «Нефтехимике» сообщили, что окажут необходимую помощь в его лечении.

Олег Исаков

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