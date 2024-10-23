УНИКС победил в Перми «Парму» в чемпионате Единой лиги ВТБ

Фото: Мария Зверева

УНИКС выиграл в Перми у «Пармы» со счетом 83:74 в матче чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу. Команда Велимира Перасовича одержала шестую победу в текущем сезоне.

Перед четвертой четвертью УНИКС шел впереди по счету на три очка. В заключительном отрезке матча казанцы смогли убежать в отрыв. В итоге команда из Казани победила 83:74.

Самым результативным игроком встречи стал Нэвелс Гарретт, набравший 19 очков. В составе УНИКСа 17 баллами отметился Маркос Найт, вышедший на площадку со скамейки запасных. Примечательно, что у «Пармы» 71 очко набрали игроки стартовой пятерки.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Следующий матч УНИКС проведет 28 октября с МБА-МАИ в Казани.

«Парма» (Пермь) — УНИКС (Казань) — 74:83 (17:26, 16:13, 20:17, 21:27).

Зульфат Шафигуллин