Лечение с вычитанием и другие хорошие новости от депутата Госдумы

В Госсовете Татарстана рассказали о «социальных» изменениях российского законодательства

О доблести (трудовой), о подвигах и славе, а также о бедности и мерах по ее искоренению и поправках в Конституцию России, которые будут вноситься без референдума — на основании простого опроса мнения граждан страны, говорили на пресс-конференции в Госсовете РТ. О новациях федерального законодательства в социальной сфере рассказала журналистам депутат российской Госдумы Ольга Павлова, подробности — в материале «Реального времени».

Города, дети, самолеты



С придыханием заговорила Ольга Павлова о законопроекте о присвоении звания «Город трудовой доблести» и напомнила, что Казань небезосновательно претендует на него и «должна быть представлена одной из первых», поскольку выпускала в Великую Отечественную более 600 наименований военной продукции и здесь был собран каждый шестой военный самолет.

— Мы планируем к 20 февраля пройти третье чтение и направить этот закон в Совет Федерации, — сообщила Павлова.

Журналисты напомнили депутату о буксующем законе о детях войны — она пообещала, что «ко второму чтению будет найдено решение многих вопросов» и те молодые люди, что участвовали в трудовом фронте, «будут отмечены». А законопроект о детях войны назвала «сырым» и заметила, что после принятия закона о городах трудовой доблести принимать его, возможно, и не потребуется.

Запрет на продажу пива на стадионах российские законодатели уже практически сняли, напомнила Павлова

Пиво, вычет, мизерный минимум

Запрет на продажу пива на стадионах российские законодатели уже практически сняли, напомнила Павлова:

— Мы разрешили это только с одной целью — все средства, которые будут получены от продажи пива и от его рекламы, пойдут на развитие детского спорта. Министерством спорта будет определен регламент передачи этих средств детским спортивным школам. Если только какая-то часть средств не будет попадать в детские школы. Включится механизм контроля и надзора…

Кроме того, напомнила она, ориентируясь на зарубежный опыт, законодатели предлагают принять ограничения по крепости напитка — до 5% содержания алкоголя.

Второе чтение законопроекта должно состояться до конца февраля.

— В социальных сетях ходят различные ролики, и это правда: с 2019 года доходы, которые облагались по ставке 13 процентов налогом на доходы физических лиц, можно уменьшить на стоимость лекарств, приобретенных по назначению врача, — развеяла Павлова сомнения в том, что у россиян появилась еще одна налоговая льгота. Изменения вступили в силу с 17 июня, и их можно применить ко всем доходам на начало этого года.

Раньше, напомнила она, налоговый вычет на лекарства полагался, если они входили в перечень действующих веществ, утвержденный Постановлением правительства России №201 от 19 марта 2001 года, а сейчас это могут быть любые лекарства, лишь бы на них имелись рецепт на бланке от врача и документ, подтверждающий оплату.

Чтобы обеспечить равные возможности граждан на всей территории страны, заявила Павлова, в Конституции России планируется прямо закрепить норму о минимальном размере оплаты труда — не ниже прожиточного минимума

При этом вычет можно получить на лекарства не только для себя, но и для ближайших родственников — несовершеннолетних детей, родителей пенсионного возраста, супруга. Но у социального вычета есть свой лимит — 120 тысяч рублей, поэтому предельная сумма вычета — 15 600 рублей.

А чтобы обеспечить равные возможности граждан на всей территории страны, заявила Павлова, в Конституции России планируется прямо закрепить норму о минимальном размере оплаты труда — не ниже прожиточного минимума. Она сказала, что работа ведется также над увеличением самого прожиточного минимума, который в настоящее время унизительно мал:

— В таком контексте это больше не может существовать.

Поправки в Конституцию, принимавшуюся на референдуме, по ее словам, вноситься будут без такового:

— Может быть, это будет опрос, — предположила она в ответ на вопрос журналистов, станут ли при их принятии проводить референдум.

Для старых и малых

Отвечая на вопросы корреспондента «Реального времени», Ольга Павлова ушла от конкретных цифр — она оказалась не готова назвать разницу между средней зарплатой и средней пенсией по Татарстану, разрыв между которыми предложил резко сократить в своем послании президент России Владимир Путин.

— Я вносила в Государственную думу 102 конверсии в прошлом году, — напомнила она. — О том, что пенсия не должна быть меньше, чем 40 процентов от утраченного заработка. Вот к этому мы и стремимся. Насколько мне известно, индексация пенсии подтверждена каждый год, и пенсии будут расти.

Ольга Павлова заявила, что среднее образование, готовящее кадры для производства, должно стать кластерным, а кадры должны готовиться по заказу нуждающихся в них предприятий

К этому остается добавить, что в общероссийском рейтинге зарплат Татарстан занял 39-е место, а минимальная зарплата в республике на 2020 год во внебюджетной сфере, где высок процент «серых» расчетов между работодателями и работниками, составляет всего 12 130 рублей. Следуя озвученному Павловой принципу, средняя пенсия, которую ожидает значительное количество жителей республики в рублях образца начала 2020 года, — 4,85 тыс. рублей.

Помня о наказе президента Путина о необходимости модернизировать систему среднего профессионального образования, корреспондент «Реального времени» поинтересовалась, какие, по мнению депутата Госдумы, меры требуется принять в первую очередь в свете ликвидации в том числе и в Казани значительной части профессионально-технических училищ. Ольга Павлова заявила, что среднее образование, готовящее кадры для производства, должно стать кластерным, а кадры должны готовиться по заказу нуждающихся в них предприятий, при этом практику учащиеся должны проходить на том производстве, для которого их готовят.