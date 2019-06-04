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ПДД и искусное вождение велосипеда: «Безопасное колесо» собрало в Казани 340 юных инспекторов

22:45, 04.06.2019
ПДД и искусное вождение велосипеда: «Безопасное колесо» собрало в Казани 340 юных инспекторов Фото: tatarstan.ru

Сегодня в Казани в Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма прошло торжественное открытие Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо — 2019». Для участия в конкурсе в Казань прибыли 340 школьников из 85 регионов России. Конкурсные этапы пройдут в выставочном центре «Казань Экспо». Юные инспекторы продемонстрируют знания правил дорожного движения, приемы оказания первой медицинской помощи, искусное вождение велосипеда и многое другое. Церемония открытия конкурса — в видеорепортаже «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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