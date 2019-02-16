В поисках Дульсинеи и вечности

ГСО РТ, Александр Сладковский и Марио Брунелло представили в Казани сложнейшую концертную программу

В ГБКЗ им. С. Сайдашева ГСО РТ дал концерт с одним из выдающихся виолончелистов современности Марио Брунелло. В этот вечер звучали произведения Рихарда Штрауса и Антона Брукнера. Сегодня с этой программой в абонементе ГСО РТ в Московской филармонии познакомятся и меломаны столицы. Подробности — в материале «Реального времени».

«Если где-то Дон Кихот сел на Россинанта»

Первое отделение было отдано концерту для виолончели с оркестром Рихарда Штрауса «Дон Кихот». Точнее, автор озаглавил партитуру так: «Фантастические вариации на темы рыцарского характера для большого оркестра». Штраус вдохновился романом Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», по словам композитора, его привлекла ироническая стихия этой пародии на рыцарский роман.

Впрочем, Дон Кихот у Сервантеса каким-то неведомым образом перерос замысел автора и из иронического героя стал еще и воплощением бесстрашия и благородства, то же, пожалуй, случилось и у Штрауса. Иронизируя и над рыцарем печального образа, и над его верным хитрым слугой Санчо Пансой, композитор не ограничивает себя в лирической трактовке сюжета — Дон Кихот и наивен, и благороден, и влюблен в вымышленную прекрасную даму — Дульсинею Тобосскую. Мечта о нереальной любви, о Дульсинее — вот одна из тем у Штрауса.

Романтизм Штрауса близок и понятен маэстро Сладковскому, поиски недостижимого идеала, путь, по которому человек, усовершенствовав себя, идет к нему — одна из тем, которой отдает дань дирижер. В этом смысле каким-то внутренним, скрытым от многих образом «поиски Дульсинеи» смыкаются с недавними грезами о «вечной женственности», что мы слышали в неземном слиянии хоров, солистов и оркестра при исполнении Восьмой симфонии Густава Малера. Да, разная музыка, но стремление души к идеалу — одинаковое.

Марио Брунелло выступает с топовыми оркестрами и исполнителями, он играет на виолончели начала XVII века, именно она излагает благородную тему Дон Кихота. Фото culture.ru



На сцене во время исполнения концерта Рихарда Штрауса было словно два Дон Кихота — дирижер и солист, великолепный Марио Брунелло, первый итальянец, завоевавший первую премию на Международном конкурсе им. Чайковского. Брунелло выступает с топовыми оркестрами и исполнителями, он играет на виолончели начала XVII века, именно она излагает благородную тему Дон Кихота. Дон Кихот у Сладковского — и это неоспоримо — мудрец с душой ребенка.

Лирическое и пародийное, возвышенное и комическое — все это перемешалось в исполнении концерта Штрауса у ГСО РТ и виолончелиста. И — печальный финал, когда стоит вспомнить эпитафию из романа Сервантеса: «Но, хотя безумцем жил, с жизнью, как мудрец, расстался».

С посвящением

Второе отделение концерта ГСО РТ и Александра Сладковского было отдано Девятой симфонии Брукнера, исполнение которой составило некий контраст с концертом Рихарда Штрауса. Что, впрочем, закономерно. Еще раз стоит отметить, что принцип работы маэстро с оркестром — брать и осваивать как можно более сложный музыкальный материал.

Принцип работы маэстро с оркестром — брать и осваивать как можно более сложный музыкальный материал. Фото Максима Платонова

Брукнер, как правило, посвящал свои симфонии кому-либо. Не стала исключением и его Девятая симфония. Глубоко верующий человек, написавший немало духовной музыки, композитор посвятил ее Господу Богу. Очевидно, ухудшение здоровья в этот период заставило Брукнера думать об уходе в мир иной, о дороге, которая неизменно пройдет душа — к Господу.

Таинственность, некая потусторонность музыки Брукнера в Девятой симфонии точно угаданы дирижером. В игре ведомого им оркестра есть и фатальная обреченность, и надежда на жизнь вечную, на свет, который постигнет душа. Одна из тем, которую сам композитор назвал «прощанием с жизнью», это тем не менее — уход в свет, уход к любящему нас Всевышнему. Нет скорби, есть умиротворение.

Сегодня концертную программу, которую представили казанцам, услышат москвичи. ГСО РТ и Александр Сладковский, а также Марио Брунелло исполнят ее в зале им. П. Чайковского Московской филармонии в рамках своего абонемента.