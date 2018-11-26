«Ну, приехали!»: россияне сегодня на свою зарплату могут купить бензина на 12,5 литра меньше, чем в 2016 году

Рост цен на бензин в последние 2 года далеко опережает темпы роста средних заработных плат в регионах — и в Татарстане тоже

12 ноября правительство РФ и крупные российские нефтяные компании подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизель на уровне июня до конца 2018 года. Факт, конечно, приятный, но малость запоздавший. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», сегодня россияне могут купить на 12,5 литра бензина меньше, чем двумя годами ранее. Все дело в том, что рост цен на бензин в большинстве регионов заметно опережает рост средней зарплаты. В число регионов, где больше всего пострадали клиенты автозаправок, вошли Крым, Москва и Татарстан. Причем на АЗС Крыма один из самых дорогих бензинов по стране, москвичи же могут позволить себе купить бензина больше, чем жители большинства регионов. А владельцы авто нефтеносного Татарстана с 2016 по 2018 год потеряли возможность купить лишних 40 литров бензина. И на свою зарплату средний житель РТ теперь может купить на 157,5 литра бензина меньше, чем средний россиянин.

«Татнефть», ТАИФ и другие нефтекомпании обязались не поднимать цены на бензин

12 ноября правительство РФ и крупные российские нефтяные компании подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизель на уровне июня и до конца 2018 года. В дальнейшем предполагается, что цены будут расти не быстрее инфляции. Власти и компании пошли на это после скачка цен на топливо весной и напряженной обстановки осенью на фоне роста цен на нефтепродукты за рубежом. Среди подписавших соглашение и две компании Татарстана — «Татнефть» и ГК «ТАИФ».

Правительство определило для каждого региона оптовую цену и обязало нефтяников на 3% увеличить поставки бензина и ДТ по сравнению с 2017 годом, обеспечив также необходимое количество топлива для независимых сетей АЗС. Интересно, что соглашение было подписано буквально за день до обвала цен на нефть, когда нефть марки Brent рухнула почти на 25% от максимума октября. В среднем же цены на нефть упали на 7%, до $55—65 за баррель.

Почему россияне сегодня могут купить бензина на 12,5 литра меньше, чем двумя годами ранее

Пока бушуют страсти на мировых рынках, а власти с компаниями пытаются успокоить внутренний рынок и самих россиян, покупательская способность граждан РФ в отношении бензина продолжает неуклонно падать. Все потому, что цены на бензин растут гораздо сильнее, чем среднемесячные зарплаты россиян. Так, за 2 года средняя зарплата в России выросла на 16,8% с 35,4 тыс. рублей до 41,3 тыс., больше всего поднявшись за последний год — на 11,5%. Тогда как цена на бензин марки АИ-92 с 2016 по 2018 год выросла на 18,3%: с 35,15 до 41,6 рубля за литр (и тоже сильнее всего бензин подорожал именно с 2017 по 2018 год — сразу на 11,5%). Соответственно, снизились и возможности россиян, а именно: клиентов автозаправок. Если 2 года назад на свою зарплату средний автовладелец мог купить 1 007 литров бензина, то сегодня — 994,8 литра. Другими словами, бензиновые траты стали еще чувствительнее бить по семейному бюджету и кошелькам автовладельцев. На свою зарплату россияне сегодня могут купить бензина на 12,5 литра меньше, чем двумя годами ранее.

Соотношение зарплат и цен на бензин

Регион Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по субъектам Российской Федерации Бензин автомобильный марки АИ-92, рублей/литр Количество литров бензина в расчете на 1 среднемесячную заработную плату, литр изменение 2016/2018 2018 2017 2016 2018 2017 2016 Калининградская область 31433 30544 28817 43,39 39,44 Республика Крым 27790 24775 24763 46,88 40,44 Новгородская область 30833 29021 27956 41,02 36,9 Челябинская область 33775 30997 30161 39,56 35,87 Республика Тыва 29420 25024 24448 43,75 36,87 Красноярский край 41219 38092 35568 42,06 36,99 Томская область 38350 37351 34285 40,33 35,81 г.Москва 77618 67655 68728 42,21 37,73

У двух нефтеносных соседей Татарстана с 2016 года «бензиновые дела», напротив, пошли в гору

Выросла «бензиновая» покупательская способность лишь в 31 регионе и именно в тех, где зарплаты росли более быстрыми темпами, нежели цены на бензин. Из них, лишь в двух регионах Приволжского федерального округа — Удмуртии и Башкортостане — субъектах с нефтяными месторождениями (сразу скажем, впрочем, что наличие сырьевой базы никак не влияет на положение дел у клиентов автозаправок). В Удмуртии жители с 2016 года получили возможность за свою зарплату покупать больше бензина, и все потому, что если зарплата в республике выросла почти на 20% (с 26 тыс. до 31 тыс. рублей), то бензин марки АИ-92 — лишь на 14,6% (с 35,61 до 40,8 рубля за литр). Таким образом, в 2018 году удмуртский житель может купить на 33 литра больше — всего 760,6 литра бензина. В Башкортостане зарплаты тоже выросли на 20% — с 27,5 тыс. до 33 тыс. рублей — тогда как бензин подорожал лишь на 17%: с 34,6 до 40,52 рубля за литр. Однако, если в Удмуртии разрыв между темпами роста зарплат и цен на бензин в последнем году продолжал увеличиваться, то в Башкортостане он в 2017—2018 году, напротив, начал стремительно сокращаться: при росте зарплаты на 9,4% бензин подорожал за тот же срок на 12,4%.

В Крыму цена на бензин растет стремительными темпами, превышающими рост зарплат

В число регионов-«счастливчиков» попали в основном северные и дальневосточные, от Сахалина и Чукотки до Магадана, Камчатки и Приморья. Лучше всего должны чувствовать себя автовладельцы на Камчатке, которые в 2018 году могут купить на 222,6 литра больше, чем двумя годами ранее, и в Ненецком АО, жители которого способны купить на 242,8 литра бензина больше. При этом шесть регионов — Магадан, Чукотка, Якутия, Камчатка, Сахалин, Ненецкий АО — входят в топ-10 регионов с самыми высокими ценами на бензин, стоимость которого на АЗС превышает кое-где планку в 50 рублей за литр. Интересно, что в этот топ-10 попали и южные Крым с Севастополем, где цены на бензин составили в 2018 году 45—46 рублей за литр, и за 2 года выросли на 20—21% при росте зарплаты всего на 12—15%.

В итоге, если, скажем, на Чукотке жители могут 2 года спустя приобрести за свои доходы на 11%, или 167 литров, бензина больше (всего — 1762,6 литра), то крымчане, напротив, при низкой зарплате (27,7 тыс. рублей) и дорогом бензине в 2018 году могут купить лишь 592,8 литра, почти на 50 литров меньше, чем двумя годами ранее (–8%). То есть, жители Чукотки могут покупать в три раза больше бензина, чем крымчане.

Крымчане при низкой зарплате и дорогом бензине в 2018 году могут купить лишь 592,8 литра, почти на 50 литров меньше, чем двумя годами ранее. Фото newdaynews.ru



В числе регионов, где жители на свою зарплату могут себе позволить купить больше всего бензина — Москва

Отметим также, что большей частью именно в регионах-счастливчиках жители при соотношении зарплат и цен на АИ-92 могут купить значительно больше литров бензина, чем в среднем по стране. Так, в Ненецком АО житель может позволить себе закупить на свою «северную» зарплату (83,6 тыс. рублей) почти 1900 литров АИ-92, что на 15% больше, чем в 2016 году, на Чукотке — 1 762 литра (при зарплате в 91,6 тыс. рублей) или на 11% больше, чем двумя годами ранее, на Сахалине — 1 601 литр, что на 5% больше, чем в 2016 году. В тройке лидеров, впрочем, оказались и регионы, где покупательская способность населения в отношении дорогого бензина за 2 года упала, однако при очень высокой, относительно средней по стране, зарплате, жители этих субъектов по-прежнему могут позволить себе многое — так, немногочиленные жители Ямало-Ненецкого АО на свою зарплату в 90,8 тыс. рублей могут купить 2 134,1 литра бензина АИ-92 (абсолютный рекорд), а москвичи на зарплату в 77,6 тыс. рублей способны купить 1 839 литров. Тем не менее зарплаты в Москве за 2 года выросли всего на 13%, тогда как бензин на столичных АЗС подорожал за тот же период почти на 20%, что не замедлило сказаться на покупательской способности, она упала на 6% (москвичи, таким образом, несмотря на относительный рост средней зарплаты сегодня могут купить на 45 литров АИ-92 меньше, чем двумя годами ранее).

Разумеется, меньше всего бензина могут купить жители слаборазвитых в экономическом плане регионов: Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Ингушетии и Чечни — 600 и менее литров бензина жители этих субъектов могут приобрести на свою зарплату, не превышающую 25 тыс. рублей при цене бензина АИ-92 в 35—40 рублей за литр. Увы, в числе самых страдающих и жители Крыма (см. выше).

Два года спустя жители Татарстана потеряли возможность купить лишних 40 литров бензина

Наряду с Крымом же и Москвой, в число регионов, жители которых сильнее прочих почувствовали на себе удорожание топлива, попал и Татарстан, далеко опередивший остальные регионы ПФО по падению покупательской способности своих жителей, конкретно — клиентов автозаправок. Остальные регионы ПФО тоже пострадали, хотя и не настолько, за исключением вышеупомянутых Удмуртии с Башкортостаном и Чувашии, где покупательская способность не упала и не выросла — почти 20%-й рост цен на бензин сопровождался таким же ростом средней заработной платы. Вряд ли, впрочем, это как-то может утешить чувашского автовладельца.

Татарстанцы же имеют полное право быть безутешными. За 2 года рост средней заработной платы в РТ составил всего 13,7% (она выросла с 29,7 тыс. рублей до 33,9 тыс.), тогда как бензин марки АИ-92 в среднем подорожал почти на 20% — если в 2016 году цена на республиканских АЗС составляла 34 рубля за литр, то 2 года спустя она превысила отметку в 40 рублей (составив 40,5 рубля за литр). В результате, спустя 2 года клиент автозаправки РТ потерял возможность купить лишние 40 литров бензина. В 2016 году на свою зарплату он был способен купить 876,5 литра марки АИ-92, в 2018 году — 836,9 литра, или на 5% меньше. Таким образом, Татарстан занимает 12-е место по России среди регионов, жители которых пострадали от роста цен на бензин сильнее всего, наряду, например, с Московской областью, однако жители последней на свою зарплату в 47,8 тыс. рублей могут купить не в пример больше бензина — 1 152 литра, то есть на 315 литров больше, чем средний автовладелец РТ.

При этом, надо сказать, что РТ входит — в отличие от той же Московской области и других развитых регионов РФ (включая Москву с Питером) — в топ-10 регионов с самыми низкими ценами на бензин (замыкая эту десятку). При средней цене на бензин в РФ в 41,58 рубля за литр, в Татарстане она хоть и превысила в этом году отметку в 40 рублей, но превысила не так, как в подавляющем большинстве остальных регионов. В ПФО еще ниже цены только в Мордовии — 40,47 рубля за литр, но покупательская способность тут тоже упала, правда, на 4% (и купить мордовский житель может бензина гораздо меньше, чем житель РТ — 666,3 литра). Самые низкие ценники в Челябинске (39,56 рубля), Ингушетии (39,6), Кургане (39,76), Калуге (39,89) и Кемерово (40,26).

Татарстан занимает 12-е место по России среди регионов, жители которых пострадали от роста цен на бензин сильнее всего. Фото aqt-west.ru

Автовладелец Татарстана на свою зарплату способен купить на 157,5 литров бензина меньше, чем средний россиянин

Интересно, что еще годом ранее Татарстан по дешевизне бензина занимал лишь 37-е место (36,98 рубля за литр), таким образом, в 2018 году положение дел на республиканских АЗС, в сравнении с другими российскими регионами, вернулось к ситуации 2016 года, когда РТ занимал в рейтинге субъектов РФ с самым недорогим топливом 14-е место с ценой в 33,9 рубля за литр. Получается, что не столько резко подорожавшее топливо сказалось на падении покупательской способности клиентов автозаправок РТ, сколько низкий темп роста средней заработной платы в республике. Так или иначе, по потенциальной возможности жителей заполнить топливные резервы впрок на свои зарплаты Татарстан занимает лишь… 33-е место. При этом, что печальнее всего, татарстанские 836,9 литра далеко уступают среднему показателю по стране — в среднем россиянин, напомним, может купить сегодня 994,4 литра бензина, что на 157,5 литра больше, чем способен купить житель нефтеносного Татарстана. И тут, вряд ли, может утешить автовладельцев РТ тот факт, что жители остальных регионов ПФО способны купить еще меньше, чем они.

Сильнее всего покупательская способность клиентов автозаправок упала в Калининградской области — сразу на 8% (минус 63,1 литра бензина) — на 9%-й рост зарплат приходится аж 18,5%-й рост цен на бензин. На втором месте Крым, о чем мы писали выше. Следом идут Новгородская область (-7%), Челябинская (-7%). Москва в этом «черном списке» занимает 8-е место (-6%). И, надо отметить, это единственный регион с зарплатой выше 70 тыс. рублей, который в этом списке вообще оказался.