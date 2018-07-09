Как студенту стать топ-менеджером, если нет папы-министра?

Лайфхаки от ОЭЗ «Алабуга»

Фото: Корпоративный университет «Алабуга»

Диплом о высшем образовании не гарантирует хорошей должности, а опыт работы в современном мире перестал быть тем, на что работодатели обращают внимание. Более того, передовые предприятия предпочитают брать людей без опыта и «выращивают» топ-менеджеров самостоятельно. Чем больше предприятий строится, тем больше талантливых управленцев требуется. Самая успешная экономическая зона России — ОЭЗ «Алабуга» — запустила программу «100 лидеров». Цель проекта — поиск лидеров, которые смогут развивать российский промышленный сектор. Участие бесплатное, победители получат работу сейчас и возможность возглавить проекты федерального и международного уровня через 3—5 лет. Подробнее в материале «Реального времени».

Ключ к успеху — не фамилия и не диплом университета

Стать топ-менеджером завода с миллиардными оборотами, не имея связей и папы-министра? Нет, это нереально — так подумали сейчас многие, и зря. Крупные компании не ищут руководителей по «родословной». Ключ к успеху — это не фамилия и не диплом крутого университета, а «софт-скиллз» — навыки, которые не зависят от конкретной специальности и являются скорее личными качествами, благодаря которым сотрудник может стать лидером и принести успех компании. Факультетов «софт-скиллз» нет в вузах, наличие этих навыков не проверишь по резюме в НН, поэтому поиск соответствующих специалистов становится сложной задачей для промышленных предприятий международного масштаба, открывающих свои производства в России.

К примеру, в самой успешной особой экономической зоне (ОЭЗ) России «Алабуга» 24 завода, в планах открытие еще 100. Задача Корпоративного университета — воспитать тех, кто сможет аккумулировать секреты успеха и открывать по всей стране особые экономические зоны, используя и модифицируя накопленный «Алабугой» опыт. Появление успешных ОЭЗ — залог стабильности российской экономики, и выпускники Корпоративного университета — это именно те, кто в ближайшие 5 лет откроет и возглавит еще 10 проектов, не уступающих «Алабуге»

«Эта не та ситуация, когда ты приходишь в компанию и можешь стать руководителем высшего звена, только когда твой начальник уйдет на пенсию»

На протяжении 3 лет в ОЭЗ работает Корпоративный университет «Алабуга», который растит управленцев для себя и резидентов. За 3 месяца самых целеустремленных менеджеров, прошедших первоначальный отбор, «прокачивают» до уровня, когда они смогут открывать заводы и управлять ими. Все происходит в полевых условиях, а знаниями и опытом делятся руководители предприятий-резидентов «Алабуги». Таким образом ОЭЗ смогла привлечь внимание сотен амбициозных лидеров России, а 30 самых лучших подключились к проектам федерального и международного уровня.

Посещение завода «Белая дача» студентами Корпоративного университета «Алабуга»

— Нельзя сказать, что это гарантированный карьерный рост — все зависит от человека, никого нельзя «протащить». Но если кандидат адекватный и целеустремленный, то вероятность получить топ-менеджерскую позицию высока. Эта не та ситуация, когда ты приходишь в компанию и можешь стать руководителем высшего звена, только когда твой начальник уйдет на пенсию. Мы отбираем людей по личным качествам и потенциалу. Это реальная возможность для тех, у кого нет связей, сделать карьеру в таком необычном и сложном виде бизнеса, как промышленность, — говорит директор по развитию персонала Корпоративного университета «Алабуга» Дарья Медякова.

По ее словам, критерии отбора разработаны в ОЭЗ. Кандидатов не спрашивают о месте учебы и опыте работы. Хотя нет — опыту работы здесь уделяют большое значение, и лучше… если его нет.

— Человек со стажем, проработавший на предприятии, может быть «испорчен» шаблонными процессами, которые далеко не оптимальны. Таких людей чаще всего очень сложно «перековать» — проще и дешевле научить нового человека, нежели переучивать старого. Поэтому мы собираем студентов или выпускников вузов с минимальным опытом, — рассказывает Дарья.













«Умение выходить из зоны комфорта, говорить и анализировать — триггерные компетенции, на которые мы обращали внимание»



В этом году в дополнение к зарекомендовавшему себя проекту Корпоративного университета по поиску топ-менеджеров ОЭЗ «Алабуга» при поддержке Агентства стратегических инициатив запустила проект «100 лидеров». Его цель — найти сотрудников на стартовую позицию, дорастить до руководителя проекта или отдела и в конечном итоге — до топ-менеджера. Каждый этап должен занять около 2 лет.

Раньше первый этап отбора участников проходил онлайн, в этом году был выбран очный формат. Команда «Алабуги» с мая по июнь в поиске молодых энергичных людей, которые через 3—5 лет смогли бы возглавить новые экономические зоны страны, посетила 11 городов России.

Каждый претендент получал «в управление» виртуальное предприятие и задачу — выжить в условиях рынка и обойти конкурентов

— В каждом городе к нам приходило по 50 претендентов, которые участвовали в деловой игре. Сначала людям предлагалось решить экономический кейс — это элементарная задача, с ней можно было справиться за полтора часа. Участникам, прошедшим этот этап, предлагалась бизнес-симуляция. Каждый претендент получал «в управление» виртуальное предприятие и задачу — выжить в условиях рынка и обойти конкурентов. Мы смотрели на то, как человек себя ведет, на способности выходить из зоны комфорта, говорить и анализировать — это триггерные компетенции, на которые мы обращали внимание, — рассказывает Дарья Медякова.

Насколько сложно пройти отбор? Кому-то задания показались простыми, а кто-то не смог справиться. Недостаток знаний некоторые участники компенсировали упорством.

— Молодой человек приехал на отбор в Воронеж. Пройти не смог, но так загорелся идеей, что поехал за нами в Нижний Новгород, а потом полетел в Томск. Он участвовал в играх в трех городах — у него была цель, ему надо было выиграть, и в итоге в последнем городе он победил и сейчас приедет на финал, — поделилась Дарья Медякова.

«У нас создано 6 500 рабочих мест, запланировано еще 10 000, в «Алабуге» 24 завода, мы строим еще 100»

На финальный этап, который будет проходить непосредственно в «Алабуге» в июле-августе, пригласили 150 человек. 100 из них получат работу и возможность сделать блестящую карьеру в будущем. Те, кто не успел попасть в проект или не прошел испытания, могут попробовать себя в следующем году. ОЭЗ «Алабуга» заинтересована в том, чтобы лидеры со всей страны приехали к ним.

— Человеческий капитал для нас — это одно из главных направлений, в которое мы инвестируем время. У нас 6 500 рабочих мест, запланировано еще 10 000, в «Алабуге» 24 завода, мы строим еще 100. Поэтому есть большой спрос как на топ-менеджеров, так и на специалистов начальных позиций, из которых можно будет вырастить руководителей, — говорит Дарья Медякова.

Нам подходят люди с любым образованием, но мы ищем лидеров, а не просто классных специалистов

Главное требование к кандидатам — возраст до 25 лет и управленческий потенциал. Что касается вузовской профессии — она не имеет значения.

— У нас 11 направлений, которые затрагивают практически все сферы — энергетика, логистика, HR, юриспруденция, экономика, бухучет, продажи, безопасность, IT-технологии, менеджмент. Нам подходят люди с любым образованием, но мы ищем лидеров, а не просто классных специалистов, — говорит Дарья Медякова.

Информацию о конкурсе «100 лидеров» можно найти на сайте и в социальных сетях. Участие в отборе бесплатное, с победителями заключается договор, их трудоустраивают в управляющую компанию ОЭЗ «Алабуга» с перспективой в ближайшие годы стать частью команды, которая откроет новые экономические зоны России.

Партнерский материал

