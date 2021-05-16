Рафаэль Хакимов: «Не будь татар, Русь оказалась бы частью Тевтонского ордена»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 27-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.



Как появилось «иго»?

Термин «иго» в русских летописях не встречается. Он появился только в XVI веке в трудах европейских, а затем и русских историков. В русских источниках «татарское иго» впервые упоминается в 1660-х гг. во вставке (интерполяции) одного из экземпляров Сказания о Мамаевом побоище. Насилие, совершаемое татарами на русских землях, реально существовало, но было связано, прежде всего, с прекращением междоусобицы русских князей, а в остальном не выходило за рамки поддержания государственного порядка. Поэтому об «иге» русские летописи писали, как о «батоге божьем», иначе, мол, Святая Русь разлетелась бы в клочья, ведь до татар она представляла собой десятки княжеств и уделов, враждовавших друг с другом. Именно татарский хан препятствовал дроблению русских княжеств, и именно он растил и поддерживал Москву в пику пролитовской Твери. Не будь татар, Русь оказалась бы частью Тевтонского ордена.

Современные политкорректные историки, щадя самолюбие татар, называют тот период тюрко-монгольским, а вместо слова «иго» говорят о «насилии», «гнете», «зависимости». Однако любое государство собирает налоги и поддерживает порядок, но такую практику не считают игом. Дань преподносят как жестокое насилие над русскими якобы обескровившее страну. Но татарский налог не разорял хозяйства. Взамен русские получали безопасность от внешних врагов и устойчивую финансовую систему. Кстати, дань платили не только русские, но и татары.

«Оборона Рязани». С картины Е.И. Дешалыта. Фото: wikipedia.org

Положительные моменты татарского «ига»

Некоторые историки видели положительные моменты татарского «ига». Н.М. Карамзин отмечал, что монголо-татарское господство на Руси имело одно важное положительное последствие — оно ускорило объединение русских княжеств. С высоты сегодняшнего дня это кажется невероятным, но у русских в то время не было ресурсов для объединения не только Евразии, но даже самой Руси.

Во времена татарского нашествия экономика русских княжеств пострадала только в нескольких регионах вроде Рязани, где прошли войска Бату-хана, но их на несколько лет освободили от дани с тем, чтобы хозяйство могло восстановиться и стало способным платить налоги и поставлять рекрутов. Это было чисто практическое решение.



Термин «монголо-татарское иго» придумали польские авторы. Хронист и дипломат Ян Длугош в 1479 г. назвал так время существования Золотой Орды. За ним в 1517 г. его повторил историк Матвей Меховский, работавший в Краковском университете. Эту трактовку быстро подхватили в Западной Европе. В отечественную историческую науку термин попал благодаря переводу книги немецкого ученого Христиана Крузе «Атлас и таблицы для обозрения истории всех европейских земель и государств от первого их народонаселения до новейших времен» (1817). Учебники, художественная литература, публицистика и художественные фильмы закрепили термин и сделали его краеугольным камнем русской историографии.

Фото: bidspirit.com

Мифотворчество по истории России породило такое огромное количество околонаучных статей и книг, художественных произведений, картин и рисунков, выставок, кинофильмов, шоу и т. д., что воспитало целое поколение зомбированных людей.

Устоялось мнение, будто «русские» восставали против татарского ига. Восстания, дейстительно, были, но… против своих же князей, которые к татарской дани добавляли собственные поборы. К тому же в то время еще не существовало понятия «русские». В Восточной Европе из славянских племен радимичей, вятичей, полян и др. складывался славянский союз. Но у них не было объединяющей идеи, способной сплавить разные племена в единый народ. Православие очень медленно входило в сознание народа. Оно гнездилось в некоторых монастырях, а народ молился языческим богам в «медвежьих углах». Впрочем, религия в принципе не может быть государствообразующей идеей.



Цена «ига»

Все разговоры о тяжелой «татарской дани» сильно преувеличены. В.В. Кожинов пишет: «Обращу внимание на одно очень важное, но труднодоступное исследование историка П.Н. Павлова «К вопросу о русской дани в Золотую Орду», опубликованное в «Ученых записках Красноярского педагогического института» в 1958 г. Это, пожалуй, единственная работа, где данный вопрос поставлен серьезно и конкретно. И выясняется, что в среднем на душу населения годовая дань составляла всего лишь один-два рубля в современном исчислении! Такая дань не могла быть обременительной для народа, хотя она сильно била по казне собиравших ее русских князей. Но даже при этом, например, Симеон Гордый, сын Ивана Калиты, добровольно жертвовал равную дани сумму денег для поддержания существования Константинопольской патриархии».

Фото: novstudent.ru

Во время нашествия татар среди русских было стремление освободиться от гнета князей, бояр, урядников, бесконечных междоусобиц, насилия и поборов княжеских войск, избавиться от неуплаченных долгов и тяжелых отработок. Такие люди целыми общинами переходили к татарам, что обеспечивало спокойную жизнь, меньшие налоги и безопасность. Они управлялись народовластно старейшинами. Их называли «людьми татарскими». «В отношении податей и хозяйствования, наверное, — пишет Михайло Грушевский, — все-таки легче им было под татарами, чем под своими князьями и боярами». Во всяком случае население Руси за время пресловутого «ига» выросло в два раза. Для сравнения, после взятия Казани Иваном Грозным произошло обратное — потери составили 1/3 населения, что равносильно демографической катастрофе.

Если прошлую ситуацию с налогами сравнивать с нынешней, то картина не в пользу Москвы. Татарстан сегодня (по официальным данным) отдает центру 73% собираемых налогов. Хотя часть налогов возвращается в виде федеральных проектов, тем не менее громадная часть остается в Москве. При этом не учитываются таможенные сборы, которые автоматически уходят в федеральную казну, а это немало, ведь более 60% товаров республика экспортирует. Тем не менее мы не называем нынешнюю систему «игом».

