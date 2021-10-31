Рафаэль Хакимов: «В мировой истории вклад татар пытались показать только в черном цвете»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 49-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. Сегодняшним материалом «Реальное время» завершает публикацию отрывков из этого сочинения.



Укрепление экономики республики

В 90-х и «нулевых» в Татарстане решались не только политические задачи, но и самые острые социальные и экономические проблемы. Это, прежде всего, были ликвидация трущоб и строительство дорог. За счет дополнительного налога были построены новые кварталы в Казани и некоторых других городах, что позволило переселить сотни тысяч людей в новые квартиры со всеми удобствами по установленным нормам. И хотя вначале бизнесмены были недовольны дополнительным налогом, в итоге бизнес не только не пострадал, а выиграл, поскольку оживились вся промышленность и торговля.

Программа ликвидации ветхого жилья стала тем мотором, который привел в движение всю экономику. Строительство дорог и мостов придало еще один стимул бизнесу. А дальше были программы сплошной газификации, телефонизации и проведения интернета в каждый населенный пункт, строительства новых больниц и школ. Все эти меры приблизили жизнь сельчан к уровню жизни горожан.

Численность населения республики, по данным Росстата, составляет 3 894 120 человек (по данным на 2021 год). О реальной численности татар в стране можно только строить предположения, поскольку она целенаправленно занижалась при всех переписях. Однако ситуация в мировой экономике определяется не количеством населения, а обладанием новейшими технологиями. Мы видим как относительно небольшие Сингапур и Гонконг стали мировыми финансовыми центрами.

Важную роль в экономике Республики Татарстан играет аграрный сектор. Фото: Илья Репин

Татарстан — один из самых экономически развитых регионов России. При этом сырье в структуре производства не доминирует, и его доля с каждым годом сокращается.



Важную роль в экономике Республики Татарстан играет аграрный сектор. Республика входит в тройку лидеров среди регионов России по объему сельскохозяйственной продукции, хотя находится в зоне рискованного земледелия. Стратегия на укрепление сельхозпроизводства была принята после шантажа со стороны Москвы, пугавшего республику экономической блокадой. Однако анализ показал, что блокада нанесет исключительный вред самой России, поскольку все нефте- и газопроводы проходят через Татарстан. После этого тема стала неактуальной.

Географическое положение Татарстана определяет его ключевую роль в транспортных связях с восточной и европейской частями России, а также в торговле с Европой и Азией.



«Гарвардские ребята»

После подписания договора с Москвой вырос интерес к Татарстану, и в Казань начали приезжать делегации из разных стран. Гарвардские ребята, с которыми мы сотрудничали по вопросу урегулирования межэтнических конфликтов, предложили разработать Программу экономического развития республики, по аналогии с рядом стран, где их разработки дали хорошие результаты (Сингапур, Южная Корея).

Предложения команды из Гарварда были простыми, но главное — они меняли мышление руководителей. До того Татарстан, естественно, ориентировался на свое богатство — нефть, однако с точки зрения международных критериев это была далеко не лучшая стратегия. Минтимер Шаймиев после разговора с руководителями проекта принял решение о переориентации экономики республики на переработку нефти и внедрение высоких технологий. Он даже произнес знаковую фразу: «Нефть нас утопит!».

Татарстан, естественно, ориентировался на свое богатство — нефть, однако с точки зрения международных критериев это была далеко не лучшая стратегия. Фото: Максим Платонов

Рустам Минниханов, будучи премьер-министром, начал реализовывать новую политику, а затем, став президентом, сделал новые шаги в эту сторону, инициировав строительство Иннополиса и ряда свободных экономических зон. Татарстан на рубеже 2000-х гг. резко вырвался вперед в экономическом развитии, в то время как в России наблюдался общий застой.

Руководители России декларировали свою приверженность развитию научных исследований и внедрению современных технологий, но занимались исключительно продажей сырья, что привело к исчезновению целых отраслей, причем далеко не самых отсталых. Параллельно в Москве упор сделали на пиар, в чем немало преуспели.



Заключение

Вся история татар окутана тайнами и легендами, правдами, полуправдами и откровенной ложью. В мировой истории вклад тюркских народов, особенно татар, пытались принизить или показать только в черном цвете. Многие славные страницы мировой истории, связанные с татарами, оказались растоптанными, переписанными, запрещенными. Однако времена меняются. В ХХI веке стало сложнее скрывать правду и жить ложными представлениями о прошлом. И ладно, если бы история татар касалась только самих татар — но она оказалась частью мировой истории, к ней причастны не только русские, но также многие азиатские и европейские народы.



Конечно, мифы трудно поддаются опровержению. То, что впиталось с детства и школьной скамьи оказывается частью ментальности, психологии, мироощущения. Здесь понадобятся годы и огромные усилия армии историков, публицистов и журналистов, ведь еще живы те, кто доказывал и отстаивал ложную историю. Написаны горы книг, защищены сотни диссертаций, сняты десятки добротных фильмов. Тем, кто вырос на идее превосходства русских над «инородцами», претит сама мысль о появлении России из Великой Татарии.

Россия — порождение Великой Татарии, она тысячью нитей была связана с Татарией, причем не только территориально, но и культурой, языком, ментальностью. Фото: d-infinity.net

Однако историю России без восточных корней не объяснить. Россия — порождение Великой Татарии, она тысячью нитей была связана с Татарией, причем не только территориально, но и культурой, языком, ментальностью. Как писал князь Трубецкой:

«Наследие Чингисхана неотделимо от России. Хочет Россия или не хочет, она остается всегда хранительницей этого наследия, и вся ее историческая судьба этим определяется. Даже в период антинациональной монархии, когда и правительство, и образованное общество стремились к тому, чтобы Россия была европейской державой, и всячески стыдились признать естественную связь России с Азией, даже тогда Россия силою вещей принуждена была продолжать историческое дело государственного объединения Евразии, — дело Чингисхана: присоединение Крыма, Кавказа, Закаспийского края, Туркестана, закрепление за Россией Восточной Сибири — все это были этапы на том же пути собирания разрознившихся частей евразийского улуса Чингисхановой империи, а колонизация и запашка степи, превращение ее из кочевья в ниву было закреплением перехода евразийской государственности из рук туранцев в руки русских».

Признать значение тюрко-татарского фактора в истории России и всей Азии не означает возврата к тем традициям, которые себя исчерпали много веков назад. Но знание своих корней помогает выработать политику, обращенную в будущее.



Тюркские народы могут гордиться своей историей — она невероятно богата, масштабна, плодотворна. Средневековье — это сплошные войны, жестокость, покорение одних народов другими. В этой череде завоеваний тюрко-татары отличились не жестокостью, а строительством множества государств. Это непрерывный поток грандиозных империй, череда государственных образований. Можно только удивляться тому многообразию государств, которые созданы тюрками за две тысячи лет.

