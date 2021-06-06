Рафаэль Хакимов: «Золотой Орде был нанесен удар, от которого она не смогла оправиться»
«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 30-я
Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.
Чума в Орде
В 1346 г. чума появилась в низовьях Дона и Волги, опустошив столицу золотоордынских ханов и близлежащие города. Летописный свод 1497 г. в записи за 6854 год от сотворения мира (1346 г. от рождества Христова) содержит сведения о сильном море:
«Бысть мор силен под восточною страною: на Орначи, и на Азсторокань, на Сараи, на Бездежь, на прочии грады во странах тех, на босурмене, на татары, на ормены, на обезы, на фрязи, на черкасы, яко не бысть кому погребати их».
В северном и западном направлениях чума распространяться не могла из-за взаимной враждебности, установившейся между золотоордынцами и их данниками. Эпидемия остановилась в донских и волжских степях, северные соседи Орды таким образом не пострадали. Зато чуме был открыт южный путь, причем в двух направлениях. По свидетельству персидских источников, один путь шел на Средний Восток, куда эпидемию завезли с купеческими караванами, а второй путь по морю достиг Крымского полуострова. Все европейские хроники того времени сходятся в том, что «черную смерть» в Европу завезли генуэзские корабли, торговавшие по всему Средиземноморью.
Эпидемия чумы сильно ослабила Золотую Орду, лишив ее значительной части населения особенно в городах. Менее урбанизированная Русь не так сильно пострадала. «Черная смерть» опустошила города, а они были центрами торговли. Жак Ле Гофф пишет о ситуации в Европе, которая была характерна и для Золотой Орды:
«Все чаще и чаще великим переломным моментом европейской истории ученые называют эпидемию бубонной чумы, разразившейся в 1347—1348 гг.; после этого бедствия история начинает делиться на время «до чумы» и «после», на время процветания и время кризиса, время уверенности и время сомнений. Таким образом, эпидемия чумы является «временем большой протяженности»; игнорируя Ренессанс, чума влияет на демографическую, биологическую и психологическую историю Запада вплоть до 1720 г, когда в Марселе была зафиксирована последняя ее вспышка».
Ордынская смута и распад государства
После Узбека на престол вступил его сын Джанибек. Еще при его жизни в Улусе Шибана (Западная Сибирь) был провозглашен свой хан. Убийство в 1359 г. хана Бердибека (сына Джанибека) положило конец династии Бату, и оживились многочисленные претенденты на престол.
Началась Смута в Орде. С 1359 по 1380 гг. на престоле сменилось более 25 ханов, а многие регионы попытались стать независимыми. Все закончилось после того, как чингизид Тохтамыш при поддержке эмира Тамерлана в 1377—1380 гг. захватил сначала территории на Сырдарье, а потом и престол в Сарае.
При Тохтамыше (1380—1395) центральная власть вновь стала контролировать всю основную территорию государства. В 1382 г. хан совершил поход на Москву и добился восстановления выплаты дани. После укрепления своего положения Тохтамыш выступил против среднеазиатского правителя Тамерлана, с которым ранее поддерживал союзнические отношения. Но история показала, что это было неудачным и преждевременным решением. Тохтамыш был разбит наголову, Тамерлан захватил и разрушил поволжские города, в том числе столицу, разграбил города Крыма. Золотой Орде был нанесен удар, от которого она не смогла оправиться.
Татарам стало не до Руси
В 1420-х гг. начался процесс распада государства. Все большую самостоятельность приобретали регионы (вилояты) в Сибири, Казани, Крыму, Астрахани, в Ногайской степи (Мангыт йорты). Столица из Сарая переместилась в город Крым (ныне Старый Крым).
Наступило время непрочного союза Крыма, Казани и Москвы. Казань с каждым годом слабела, Крым до поры до времени пользовался поддержкой Османской империи, а Москва готовилась к экспансии.
В российской историографии это событие считается концом «ордынского ига» и исторической победой русских, якобы напугавших татар. Действительно, Иван III выступил против хана Большой Орды Ахмата, но он и не думал расшатывать устои Золотой Орды. В.О. Ключевский, не питавший никаких симпатий к татарам, писал: «Иван начал выступать более торжественной поступью и во внешних сношениях, особенно с тех пор, как само собою, без бою, при татарском же содействии, свалилось с плеч ордынское иго». Причина заключалась в том, что в самой Орде началась смута. Татарам стало не до Руси. Наступал более серьезный враг — Тамерлан.
комментарии
И как всегда дискуссионно.
Потому и интересно.
Спасибо уважаемым автору и РВ.
"Эпидемия чумы сильно ослабила Золотую Орду, лишив ее значительной части населения, особенно в городах. Менее урбанизированная Русь не так сильно пострадала".
А на миниатюре Лицевого летописного свода изображены именно многочисленные русские города - священники отпевают умерших.
Тюркского и монгольского городского населения было меньше, чем славянского городского населения.
Тюрки были кочевниками.
Славяне к тому времени уже "осели".
Это во-первых.
Во-вторых, Русь это часть Золотой Орды.
Причем наиболее преданная заветам великого Монгола Чингизхана.
Москва никогда не поддерживала сепаратистов.
Москва всегда платила дань (налог) Сараю.
Пока "татарин" Тимар (Тамерлан) не разрушил Золотую Орду и не сжёг её столицу Сарай.
Москва никогда не предавала центральную "федеральную" власть в Сарае.
Со всеми вытекающими от сюда "последствиями".
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/215010-zolotoy-orde-byl-nanesen-udar-ot-kotorogo-ona-ne-smogla-opravitsya
«Бысть мор силен под восточною страною: на Орначи, и на Азсторокань, на Сараи, на Бездежь, на прочии грады во странах тех, на босурмене, на татары, на ормены, на обезы, на фрязи, на черкасы, яко не бысть кому погребати их».
А почему Казань не упомянута?
В 1346 году ещё очень маленький городок?
Где правила ещё булгарская династия?
Причем здесь татары?
Они говорили на кипчакском языке.
Есть сотни свидетельств на это.
Монголов там было в лучшем случае 10 %-в.
Что касается Золотой орды - она на 100 % было татарской. Монголы быстро отатарились. Да их было и немного.
Посмотрите на зауральских "башкир".
И пробуйте им говорить, что вы отатарившиеся монголы: табыны, барыны, катайцы, телевцы, куваканы и т.д. Их монгольские предки уже в 13 веке отатарились. Сейчас они уже называют себя и не монголами, и не татарами, а башкирами, башгирдами-венграми.
Ещё какие фантазии будут?
Если вся орда состояла из татар, то куда они делись?
Обрусели?
Монголов в Орде ,небыло!
Какие еще монголы???
О национальном составе золотоордынского войска при Тохтамыше можно узнать из сообщения Шереф-ад-Дина Иезиди: «Из русских, черкесов, булгар, кипчаков, аланов, (жителей) Крыма с Кафой и Азаком, башкирдов и м.к.с. собралось войско изрядно большое». С такою не поддающеюся счету армией, превосходившей число древесных листьев и дождевых капель, в конце 790 г.х. (11.01.– 30.12.1388), соответствующего году крокодила, в начале зимы, двинулся он (Тохтамыш. – К/1.) против Тимура» (Шереф-ад-Дин Иезиди. Зафар-наме / пер. В. Г. Тизенгаузена. В кн.: Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. М. 1941; ).
Их в войске не было.