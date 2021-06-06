Рафаэль Хакимов: «Золотой Орде был нанесен удар, от которого она не смогла оправиться»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 30-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.



Чума в Орде

В 1346 г. чума появилась в низовьях Дона и Волги, опустошив столицу золотоордынских ханов и близлежащие города. Летописный свод 1497 г. в записи за 6854 год от сотворения мира (1346 г. от рождества Христова) содержит сведения о сильном море:

«Бысть мор силен под восточною страною: на Орначи, и на Азсторокань, на Сараи, на Бездежь, на прочии грады во странах тех, на босурмене, на татары, на ормены, на обезы, на фрязи, на черкасы, яко не бысть кому погребати их».

В северном и западном направлениях чума распространяться не могла из-за взаимной враждебности, установившейся между золотоордынцами и их данниками. Эпидемия остановилась в донских и волжских степях, северные соседи Орды таким образом не пострадали. Зато чуме был открыт южный путь, причем в двух направлениях. По свидетельству персидских источников, один путь шел на Средний Восток, куда эпидемию завезли с купеческими караванами, а второй путь по морю достиг Крымского полуострова. Все европейские хроники того времени сходятся в том, что «черную смерть» в Европу завезли генуэзские корабли, торговавшие по всему Средиземноморью.

Миниатюра из Лицевого летописного свода. Источник: warspot.ru

Эпидемия чумы сильно ослабила Золотую Орду, лишив ее значительной части населения особенно в городах. Менее урбанизированная Русь не так сильно пострадала. «Черная смерть» опустошила города, а они были центрами торговли. Жак Ле Гофф пишет о ситуации в Европе, которая была характерна и для Золотой Орды:

«Все чаще и чаще великим переломным моментом европейской истории ученые называют эпидемию бубонной чумы, разразившейся в 1347—1348 гг.; после этого бедствия история начинает делиться на время «до чумы» и «после», на время процветания и время кризиса, время уверенности и время сомнений. Таким образом, эпидемия чумы является «временем большой протяженности»; игнорируя Ренессанс, чума влияет на демографическую, биологическую и психологическую историю Запада вплоть до 1720 г, когда в Марселе была зафиксирована последняя ее вспышка».



Ордынская смута и распад государства

После Узбека на престол вступил его сын Джанибек. Еще при его жизни в Улусе Шибана (Западная Сибирь) был провозглашен свой хан. Убийство в 1359 г. хана Бердибека (сына Джанибека) положило конец династии Бату, и оживились многочисленные претенденты на престол.

Началась Смута в Орде. С 1359 по 1380 гг. на престоле сменилось более 25 ханов, а многие регионы попытались стать независимыми. Все закончилось после того, как чингизид Тохтамыш при поддержке эмира Тамерлана в 1377—1380 гг. захватил сначала территории на Сырдарье, а потом и престол в Сарае.

При Тохтамыше (1380—1395) центральная власть вновь стала контролировать всю основную территорию государства. В 1382 г. хан совершил поход на Москву и добился восстановления выплаты дани. После укрепления своего положения Тохтамыш выступил против среднеазиатского правителя Тамерлана, с которым ранее поддерживал союзнические отношения. Но история показала, что это было неудачным и преждевременным решением. Тохтамыш был разбит наголову, Тамерлан захватил и разрушил поволжские города, в том числе столицу, разграбил города Крыма. Золотой Орде был нанесен удар, от которого она не смогла оправиться.

Источник: wikipedia.org

Татарам стало не до Руси



В 1420-х гг. начался процесс распада государства. Все большую самостоятельность приобретали регионы (вилояты) в Сибири, Казани, Крыму, Астрахани, в Ногайской степи (Мангыт йорты). Столица из Сарая переместилась в город Крым (ныне Старый Крым).

Наступило время непрочного союза Крыма, Казани и Москвы. Казань с каждым годом слабела, Крым до поры до времени пользовался поддержкой Османской империи, а Москва готовилась к экспансии.

В российской историографии это событие считается концом «ордынского ига» и исторической победой русских, якобы напугавших татар. Действительно, Иван III выступил против хана Большой Орды Ахмата, но он и не думал расшатывать устои Золотой Орды. В.О. Ключевский, не питавший никаких симпатий к татарам, писал: «Иван начал выступать более торжественной поступью и во внешних сношениях, особенно с тех пор, как само собою, без бою, при татарском же содействии, свалилось с плеч ордынское иго». Причина заключалась в том, что в самой Орде началась смута. Татарам стало не до Руси. Наступал более серьезный враг — Тамерлан.

