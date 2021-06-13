Рафаэль Хакимов: «Ивана Грозного покорила мощь Великой Татарии, название «Русь» его не привлекало»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 31-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.



Как было устроено казанское ханство

Осенью 1437 г. бывший золотоордынский хан Улуг-Мухаммед откочевал из Крыма на Волгу, и, захватив Казань, провозгласил себя ханом Казанского вилаята, номинально подчиненного великому хану Сарая.



Ханство занимало среднее течение Волги и почти весь бассейн Камы. Граница ханства доходила на западе до бассейна реки Сура, на востоке — до реки Ик, на севере — до Вятки и Пермской земли, на юге — до Самарской Луки. Казанское ханство, помимо бывшей Волжской Булгарии, включало в себя земли вотяков, черемисов, чувашей, частично башкир, мордвы. Оно состояло из даруг (округов) — Алатской, Арской, Галицкой, Зюрейской, Ногайской. Даруги объединяли земли нескольких поселений. Крупными городами были Казань, Алат, Арча, Болгар, Джукетау, Кашан, Иске-Казан, Зюри, Лаеш, Тетюши.



Ближайшие советники (эмиры) хана командовали войсками. Совет (диван), в котором заседали карачи, формально ограничивали власть хана. Титул карачи принадлежал главам знатнейших татарских родов — Ширин, Барын, Мангыт, Кыпчак, и передавался по наследству. Карачи по своему положению были не только ближайшими советниками, но и фактическими соправителями хана. Зачастую ханы оказывались лишь игрушками в руках враждующих партий татарской знати.

Остальными слоями казанской знати были беки (князья), мурзы (дворяне) и инородческие князья. Беки стояли на ступень ниже эмиров в социальной структуре. Младше мурз стояли беки. Еще ниже были огланы (уланы) — командиры конных отрядов, командовавшие простыми воинами — «казаками». «Казаки», в отличие от эмиров, беков и огланов, имели небольшие участки земли. Крупные, а иногда и мелкие владения за особые заслуги осво­бож­дались от налогов. Их называли тарханами.

Фото: Максим Платонов

Духовенство, курултай, чиновники

Мусульманское духовенство обладало огромным влиянием. Духовный глава — сейид — играл важную роль в управлении государством. Хан должен был учитывать его советы, а иногда и прямые указания, глава государства пешим выходил встречать едущего на коне сейида, а в официальных документах имя сейида указывалось перед именем хана. Духовенство располагало крупным имуществом и землями.



Высшим законодательным органом был курултай, созывавшийся в исключительных обстоятельствах. На нем присутствовали представители трех важнейших слоев населения: духовенства, войск и землевладельцев. В русских источниках курултай назывался «Вся земля Казанская».

Для управления ханством правительству требовался штат чиновников, отвечавший за сбор налогов и податей. На территории ханства располагались заставы и таможни. Регулярно проводилась перепись населения.

К числу податного непривилегированного сос­ловия относились простые городские и сельские жители: торговцы, ремесленники, вольнонаемные работники, крестьяне. В ярлыке Сахиб-Гирея упоминается 13 видов налогов и податей, которые должны были платить эти группы населения, но от которых были освобождены тарханы: ясак (подоходный налог), клан (оброк), салыг, кулуш, култыка, бач, харадж хараджат (торговый налог), сала-хараджи (деревенский налог), ерь-хылясы (земельный налог), тютыньсяны (подать с трубы), сусун (продовольствие), гулюфэ (фураж), постой. Также известно существование и других податей — тамга (пошлина на товары), весовой сбор и прочие.



На наделах землевладельцев работали киши — зависимые крестьяне. Привлекали к сельхозработам и военнопленных, которых закрепляли за поместьями. По истечении 6 лет пленный становился свободным, но не имел права покидать территорию государства.

Население ханства занималось не только земледелием, но и торговлей. Благодаря удачному географическому положению Казань с древних времен была одним из центров торгового обмена. Государство имело прочные связи с Московией, Персией, Кавказом и Средней Азией.

Фото: Олег Тихонов

Широкое распространение в Казанском ханстве получила письменность на основе арабской графики, появившаяся еще в начальный период Волжской Булгарии и ставшая основой грамоты в Золотой Орде. Обучались, как и прежде, в мектебе и медресе. Грамотность среди населения ханства имела широкое распространение. Высокого уровня достигла культура, в частности, литература.

«Не мочно терпети за такое угодие»…

В Казанском ханстве шла борьба между промосковской и прокрымской партиями. Московия, уже отделившаяся от Золотой Орды, еще сохраняла татарские родимые пятна. Иван Грозный с вожделением поглядывал на Казань, поскольку она стояла ключевой крепостью на пути к завоеванию не только Поволжья, но также Урала и Сибири. Бередили душу воспоминания о величии Татарской империи с границами от Европы до Аляски. Имперский соблазн и корысть стали причиной похода на Казанский край. Иван Грозный был покорен мощью «Великой Татарии», а название «Русь» для него не было привлекательным.

Церковные и некоторые светские авторы того времени призывали к завоеванию Казани ради распространения христианской веры и борьбы с иноверцами (черемисскими язычниками и татарами-мусульманами). Рассматривалась Казань и как плацдарм для дальнейших завоеваний. Так Максим Грек в 1521 году писал Василию III: «Находясь в Казани, мы легко будем бороться с остальными врагами, будучи грозны оттуда».



В 1487 г. Казань была покорена, и на казанском престоле появился московский ставленник Мухаммед-Амин, который правил в Казани до 1495 г. Ханство фактически было превращено в российский протекторат. Иван III смог уже формально, а не только фактически повысить свой государственный статус: выплата дани в Казань была прекращена, и московский государь добавил в титул формулу «князь Болгарский», а в переписке казанский хан стал называться братом, т.е. равновеликим монархом. Однако Казань не успокаивалась, мечтая восстановить былое положение.

Фото: Олег Тихонов

В одно время Казань с Москвой даже согласились на заключение договора. По этому случаю снарядили посольство. Когда послы прибыли к Казани, в последний момент казанцы, подогретые сторонниками Крыма, закрыли ворота. Посольство простояло несколько дней под стенами крепости и вернулось в Москву. После этого русские начали готовить войска для покорения Казани.

