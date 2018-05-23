КАМАЗ выплатит 116,6 миллиона рублей доходов по ценным бумагам компании

ПАО «КАМАЗ» выплатит 116,6 млн рублей дохода по ценным бумагам компании за первый купонный период, который продлится с 24 мая по 22 ноября 2018 года.

Как сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации, процентная ставка первого купона биржевых облигаций установлена в размере 7,80% годовых. За одну облигацию будет выплачено 38,89 рубля.

«Реальное время» ранее писало. что КАМАЗ выпустит облигации на общую сумму 6 млрд рублей.