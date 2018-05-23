Александр Кадейкин пополнил состав «Салавата Юлаева»

Уфимский «Салават Юлаев» выменял у ярославского «Локомотива» права на нападающего Александра Кадейкина, информирует официальный сайт уфимской команды.

«Локомотив» получит за игрока денежную компенсацию и права на чешского защитника Филипа Гронека, выступающего в АХЛ за «Гранд Рэпидс».

В прошедшем сезоне в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги форвард провел на льду 44 матча, набрал 10 (7+3) очков и заработал 14 штрафных минут с 58,7% выигранных вбрасываний. В играх Кубка Гагарина нападающий отметился двумя результативными передачами.

«Салават Юлаев» в прошедшем сезоне занял вторую строчку Восточной конференции и вылетел на стадии 1/4 финала. «Локомотив» завершил регулярный чемпионат на четвертой позиции Запада и выбыл на той же стадии четвертьфинала.