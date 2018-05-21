Сергей Рыжиков: «Задумался об уходе из команды при первой своей замене»

Сегодня на пресс-конференции, посвященной окончанию карьеры Сергея Рыжикова в казанском «Рубине», голкипер признался, что принял решение покинуть клуб в апреле.

— Сколько продолжится ваша карьера?

— Нельзя гадать. Загадывать давайте не будем.

— Когда решили что точно заканчиваете в Казани?

— Где-то в конце апреля. Это не было спонтанно, я в тот момент просто принял окончательное решение. А начал думать, еще когда меня в первый раз заменили.

— А не было возможности остаться и получить место в воротах в Казани?

— Я за конкуренцию, которая дает право побороться.

— А в «Рубине» у вас не было права побороться?

— Без комментариев.

Сергей Рыжиков объявил об уходе из казанского клуба в середине мая. В нынешнем сезоне голкипер пропустил 12 мячей в 13 играх РФПЛ. Всего он провел за «Рубин» более 350 игр в различных турнирах. В составе казанцев Сергей дважды стал чемпионом России (2008, 2009) и обладателем Суперкубка страны (2010, 2012), и выиграл Кубок России (2012).

