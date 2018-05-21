Команда «Друзей Рыжикова» обыграла «Фанатов «Рубина» в прощальном матче вратаря

В прощальном товарищеском матче между командами «Друзья Рыжикова» и «Фанаты «Рубина», который проходил сегодня на стадионе «Рубин», победу одержала команда вратаря (4:3).

В составе победителей отметились экс-нападающий казанского клуба Андрей Князев, который играл за «Рубин» в 90-е годы, а также дублем отметился сын Сергея Рыжикова, Рыжиков-младший. Забитым мячом отличился и сын Романа Шаронова, Лев Шаронов.

Сергей Рыжиков защищал цвета «Рубина» с 2008 года. В составе казанского клуба он дважды становился чемпионом России, добивался побед в Кубке и Суперкубке страны. В минувшем сезоне вратарь пропустил 12 мячей в 13 играх РФПЛ.