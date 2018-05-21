Игрок уфимского «Урала» Игорь Филиппов дебютировал за сборную

Волейболисты сборной России в Москве в контрольном матче обыграли команду Болгарии. Игрок уфимского «Урала» Игорь Филиппов дебютировал за сборную, приняв участие в четырёх сетах, сообщает пресс-служба волейбольного клуба.

Россияне выиграли первые три сета, однако по договоренности соперники сыграли четыре партии — 3:1 (25:14, 27:25, 25:20, 22:25).



Самым результативным игроком встречи стал блокирующий сборной России Дмитрий Мусэрский, набравший 17 очков.

Игорь Филиппов прокомментировал предстоящий этап Лиги наций в Уфе, а также свой дебют за национальную команду:

— Приятно, что матчи будут именно в Уфе, потому что я выступаю за «Урал». Будет здорово и для нас, и для Уфы, для всей Башкирии. Это хороший шаг для популяризации волейбола.

Когда есть люди из твоей команды — немножко проще. Но у нас с адаптацией проблем нет, мы все друг друга знаем, выступали вместе на разных уровнях, по молодежи, на той же Универсиаде, с кем-то в клубах вместе играли.





