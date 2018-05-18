В Йошкар-Оле на базе ж/д вокзала появится транспортно-пересадочный узел

В Йошкар-Оле на базе железнодорожного вокзала планируется создать современный транспортно-пересадочный узел. Об этом стало известно во время встречи в доме правительства главы Марий Эл Александра Евстифеева и начальника Горьковской железной дороги — филиала РЖД Анатолия Лесуна.

Предполагается, что здание ж/д вокзала будет использовано для транспортного обслуживания населения по автобусным перевозкам. Там будет создан зал ожидания и появится кассовое обслуживание. Это позволит перевозчикам предварительно продавать билеты на автобус и официально отправлять междугородние маршруты с площадки перед вокзалом.



В ходе переговоров стороны пришли к тому, что сперва нужно провести необходимые экспертизы и создать проект комплекса.

«Здесь наши совместные усилия направлены на результат, так как это рабочие места и качество жизни граждан республики», — приводит слова Евстифеева пресс-служба.

Ранее глава Марий Эл сообщил, что республика получит в безвозмездное пользование от Москвы около 50 пассажирских автобусов и троллейбусов.