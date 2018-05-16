Жителя Татарстана за «хищение» при техническом сбое в Сбербанке могут посадить на 10 лет

Жителя Татарстана могут посадить на 10 лет из-за ошибки в работе мобильного приложения Сбербанка, в результате которой он получил почти 15,5 млн рублей.

Нижнекамец открыл валютный счет в Сбербанке в 2014 году. При переводе денег в рубли и выведении их на карту, ему зачислили двойную сумму. За период с 8 апреля по 26 мая 2014 года он совершал операции и получал двойные начисления, сообщает «НТР 24».

Отмечается, что мужчина в это время находился в Геленджике. Он не отвечал на звонки и не приходил в банк. Прокурор настаивает, что ответчик «действовал умышленно из корыстных целей».

На данный момент, нижнекамец уже год находится под стражей. Сегодняшнее заседание из-за неявки свидетелей было перенесено на 30 мая.

Ранее казанский «Энергобанк» подал в суд на трех известных российских брокеров с требованием взыскать «потерянные» на валютных торгах сотни миллионов рублей.