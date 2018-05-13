Беспилотник-разведчик ВВС США засекли у границ России

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk был замечен в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщает РlaneRadar.



По данным сервиса, беспилотник вылетел с авиабазы НАТО на итальянском острове Сигонелла в 7:15 по московскому времени. Вскоре его обнаружили в пространстве Украины, а в 9:04 аппарат пролетел вдоль границы Белгородской области.

Ближе к полудню беспилотник пролетел над линией разграничения сторон конфликта в Донбассе.

Ранее СМИ сообщили о слежке российского фрегата «Ярослав Мудрый» за авианосцем США «Гарри Трумэн» в восточной части акватории Средиземного моря.