СМИ сообщили о слежке российского фрегата «Ярослав Мудрый» за авианосцем США «Гарри Трумэн»

Российский сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» присматривает за атомным авианосцем Военно-морских сил США «Гарри Трумэн», расположенном в восточной части акватории Средиземного моря. Об этом сообщили журналисты телеканала ITV.

В сюжете показан российский боевой эсминец. Корреспондент канала уточняет, что корабль под номером 777 называется «Ярослав Мудрый».



При этом американские и российские моряки обмениваются сообщениями по радио, для того чтобы избежать чрезвычайных ситуаций по протоколам, которые были утверждены еще во времена холодной войны.



Также отмечается, что «Ярослав Мудрый» уже не в первый раз следит за «Гарри Трумэном». В статье ITV упоминается происшествие двухлетней давности, когда один из эсминцев пересек курс движения фрегата «Ярослав Мудрый» по носу на опасной дистанции.

