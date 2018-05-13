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СМИ сообщили о слежке российского фрегата «Ярослав Мудрый» за авианосцем США «Гарри Трумэн»

01:32, 13.05.2018
СМИ сообщили о слежке российского фрегата «Ярослав Мудрый» за авианосцем США «Гарри Трумэн»
Фото: скриншот видео itv.com

Российский сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» присматривает за атомным авианосцем Военно-морских сил США «Гарри Трумэн», расположенном в восточной части акватории Средиземного моря. Об этом сообщили журналисты телеканала ITV.

В сюжете показан российский боевой эсминец. Корреспондент канала уточняет, что корабль под номером 777 называется «Ярослав Мудрый».

При этом американские и российские моряки обмениваются сообщениями по радио, для того чтобы избежать чрезвычайных ситуаций по протоколам, которые были утверждены еще во времена холодной войны.

Также отмечается, что «Ярослав Мудрый» уже не в первый раз следит за «Гарри Трумэном». В статье ITV упоминается происшествие двухлетней давности, когда один из эсминцев пересек курс движения фрегата «Ярослав Мудрый» по носу на опасной дистанции.

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