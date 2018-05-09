КХЛ опубликовала Топ-10 легионеров сезона: Азеведо, Умарк и Метсола в числе лучших

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги опубликована десятка лучших легионеров завершившегося сезона 2017/2018.

В их число попали форвард казанского «Ак Барса» Джастин Азеведо, нынешний лидер «Салавата Юлаева» Линус Умарк и новое приобретение уфимцев — вратарь Юха Метсола. Все они, безусловно, играют большую роль на льду.

По поводу Азеведо сказано: «Никто из конкурентов за звание лучшего бомбардира плей-офф не подобрался к нему даже близко. Джастин предстал хоккеистом, который проявляет характер и все свои лучшие качества в ключевые моменты сезона. Без его помощи «Ак Барс» вряд ли бы добавил в свою коллекцию третий Кубок Гагарина. После того, как казанцы в пяти играх финальной серии одолели ЦСКА, вопросов, кому нужно вручить награду MVP, не осталось».

Визитная карточка уфимского «волшебника»: «Он не работает хоккеистом, а играет в хоккей. Шведский форвард «Салавата Юлаева» в любое мгновение может выкинуть то, от чего у соперников волосы встанут дыбом, а у зрителей отвиснет челюсть… Он не дотянулся по очкам до Азеведо только потому, что провёл на два раунда меньше, чем канадец из «Ак Барса».

Про „малый золотник“ Метсолу замечено: „За годы, проведённые на Дальнем Востоке, он успел налететь несколько кругосветок, а во-вторых, с его габаритами в современном хоккее приходится особенно непросто. Юркий малыш в форме с «тигром» наплевал на все тенденции и стал топ-вратарём в сильнейшей лиге континента“.

В число лучших иностранцев вошли также: Найджел Доус (»Барыс", Астана), Павел Францоуз («Трактор», Челябинск), Александр Бергстрём («Сибирь», Новосибирск), Стаффан Кронвалль («Локомотив», Ярославль), Эли Толванен(«Йокерит», Хельсинки), Патрик Херсли (СКА, Санкт-Петербург) и Ник Бэйлен («Трактор», Челябинск).