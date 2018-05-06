Новости промышленности

22:23 МСК
Новости раздела
Промышленность

Минобороны РФ опубликовало кадры испытаний боевого комплекса «Уран-9»

20:56, 06.05.2018 1
Минобороны РФ опубликовало кадры испытаний боевого комплекса «Уран-9»
Фото: ru.wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin

Телеканал «Звезда» (находится под кураторством Минобороны РФ, — прим. ред.) опубликовал кадры испытаний многофункционального комплекса разведки и огневой поддержки подразделений «Уран-9». Он создан для защиты личного состава и вывода его из-под огня противника.

Комплекс не имеет аналогов в мире, а также оснащен вооружением, способным уничтожить легкобронированную технику, танки и иные высокозащитные объекты.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что на опытно-боевом дежурстве стоят уже десять самолетов МиГ-31 с ракетами «Кинжал».

ПромышленностьОПК
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:46
    Но ведь потенциальный противник в контакт не вступает, стреляет ракетами с дальнего расстояния, зачем нужна такая техника?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также