Новая iOS 13 превратит iPad в Mac

Компания Apple планирует выпустить новую операционную систему iOS 13, которая превратит iPad в упрощенную альтернативу компьютеров Mac.



Новое программное обеспечение выйдет в 2019 году и позволит расширить возможности iPad, сообщает Bloomberg.

При этом Apple полностью изменит приложение «Файлы», которое во многом станет соответствовать Finder из macOS. Также изменится внешний вид системы и появится возможность работы с несколькими окнами одновременно. В режиме Split View пользователи смогут запустить одно и то же приложение.

Отмечается, что во всех приложениях системы появятся вкладки как в Mac, с помощью которых можно будет перемещаться между несколькими окнами.

Ранее стало известно, что акции Apple на бирже NASDAQ выросли на 4,11%, до $184,16 за ценную бумагу, достигнув рекордного для компании показателя. При этом рыночная капитализация компании превысила $934 млрд.