Экс-глава МВД Украины сообщил о планах сорвать «Бессмертный полк» в стране

Киев готовит провокации против участников акции «Бессмертный полк Украины». Об этом сообщил бывший глава украинского МВД Виталий Захарченко.

«Власть напугана в связи с тем, что организаторы «Бессмертного полка Украины» заявили о намерении вывести на улицы более миллиона граждан. По моим данным, киевский режим готовит провокации против участников и волонтёров движения», — написал Захарченко на своей странице в Facebook.

Экс-министр добавил, что Служба безопасности Украины расценивает акцию как протестную, а призывы принять в ней участие 9 мая — как «разжигание межнациональной розни».

Организаторы рассчитывают, что в акции «Бессмертный полк Украины», которая пройдет в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Николаеве, Запорожье и Львове, поучаствуют по меньшей мере миллион участников.

Ранее «Реальное время» писало, что 9 мая во время шествия «Бессмертного полка» в Казани перекроют Ленинскую дамбу.