9 мая во время шествия «Бессмертного полка» в Казани перекроют Ленинскую дамбу

В Казани 9 мая во время шествия перекроют движение по Ленинской дамбе. Об этом рассказал председатель регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Тимур Халиков.

Все виды транспорта будут курсировать по городу до 14.30 в обычном режиме. В этом году на дамбе планируется выделить несколько полос, чтобы люди могли пешком дойти до станции метро «Козья Слобода», а часть полос будет предоставлена для дополнительных автобусов.

Сбор участников акции пройдет 9 мая в 13.00, колонна формируется со стороны пересечения улиц Карла Маркса и Толстого в районе Аграрного университета. Колонна будет двигаться по ул. Карла Маркса через пл. Свободы, где будет организована концертная сцена, далее пройдет по ул. Лобачевского и выйдет до ул. Кремлевская. По ул. Кремлевская колонна спустится на пл. Тысячелетия, где будет как и в прошлом году организована большая праздничная программа, передает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, что в прошлом году в акции «Бессмертный полк» приняли участие почти 8 млн человек по всей России.