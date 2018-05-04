Японцы показали щенка породы акита-ину для Алины Загитовой

На торжественном мероприятии по случаю Дня празднования породы акита-ину 3 мая японская Ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину показала щенка, которого подарит олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания России.

Ранее глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита господин Эндо Такаси сообщил, что подарит олимпийской чемпионке Алине Загитовой собаку, о которой мечтает спортсменка.



Известно, фигуристка попросила родителей разрешить ей завести акита-ину в случае победы на Олимпиаде в Корее. В апреле олимпийская чемпионка встретилась с представителями ассоциации и выбрала себе собаку, которую назвала Масару, что в переводе с японского означает «Победа». Щенка передадут Алине Загитовой в конце мая.