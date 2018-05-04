Японцы показали щенка породы акита-ину для Алины Загитовой
На торжественном мероприятии по случаю Дня празднования породы акита-ину 3 мая японская Ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину показала щенка, которого подарит олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания России.
✨В Японии показали собаку, которую подарят Алине Загитовой✨ https://t.co/na1LaUaEuS #АлинаЗагитова #акитаину #победа #Япония #фигурноекатание pic.twitter.com/wlvqFcVDUx
— ФФККР (@RuSkating) 3 мая 2018 г.
Ранее глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита господин Эндо Такаси сообщил, что подарит олимпийской чемпионке Алине Загитовой собаку, о которой мечтает спортсменка.
Известно, фигуристка попросила родителей разрешить ей завести акита-ину в случае победы на Олимпиаде в Корее. В апреле олимпийская чемпионка встретилась с представителями ассоциации и выбрала себе собаку, которую назвала Масару, что в переводе с японского означает «Победа». Щенка передадут Алине Загитовой в конце мая.Спорт БашкортостанУдмуртияТатарстан
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