Гекдениз Карадениз: «Не ожидал, что будет так тяжело уходить»

На пресс-конференции, посвященной окончанию карьеры, полузащитник «Рубина» признался, что испытывает тяжелые чувства покидая большой футбол.

«Иногда человек что-то хочет объяснить и не находит нужные слова как объяснить чувства, — начал Карадениз. — Я провел в футбольной карьере 20 лет. Всю мою карьеру меня очень поддерживала семья, и я ей очень благодарен. Первые 10 лет своей карьер я играл за «Трабзонспор» и горд этим. И пользуясь случаем, болельщикам «Трабзона» выражаю благодарность.

В Казани я провел очень хорошее время. И я с гордостью носил футболку «Рубина». Но я уже чувствую, что моя футбольная дорога заканчивается. Осталось два матча здесь в Казани. И как клуб и город меня очень тепло приняли. Я всегда чувствовал себя здесь как дома. Будущая игра с «Уфой» станет для меня последней игрой дома за «Рубин». Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить и болельщиков казанских, и всю российскую аудиторию. Всем, с кем играл и был соперником, тоже хочу сказать «спасибо», — заявил Карадениз.

Отдельную благодарность турок выразил главному тренеру «Рубина» Курбану Бердыеву. «Он сыграл очень важную роль в моей карьере. И каждому игроку, с которыми я играл в «Рубине» и играю сейчас — тоже спасибо. Мы всегда были единой командой и в поле и вне его. Для меня это оказалось очень тяжелым моментом, я не ожидал, что будет так тяжело уходить, — передает слова Карадениза корреспондент «Реального времени».

Гекдениз Карадениз пришел в казанский клуб в 2008 году, провел 299 матчей и забил 52 гола.